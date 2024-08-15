鐵氟龍流感？專家：應正名「聚合物燻煙熱」正常使用鍋具不會發生

▲國內有醫師收治疑似鐵氟龍流感個案，資料照非當事人。（圖／記者施怡妏攝）

記者洪巧藍／台北報導

胸腔科醫師蘇一峰收治一名女性輕微浸潤肺炎，詢問病史時發現她使用不沾鍋就會不適，後來出院更換鍋具就不再不舒服，懷疑是「鐵氟龍流感」。毒物科醫師指出，這樣的情況正式名稱應該是「聚合物燻煙熱」，鐵氟龍屬於聚合物，在高溫乾燒的情況下會出現燻煙，導致發燒、頭痛、肌肉酸痛等類似流感的症狀，並非傳染病，以流感稱呼恐怕會誤導。

常見的不沾塗層以聚四氟乙烯（PTFE）材質為主，也就是俗稱的鐵氟龍。台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，鐵氟龍以前問題在於塗層可能使用全氟辛酸（PFOA）做為生產助劑，一旦洩露就會造成慢性危害且很難代謝，被認為是永久有機化合污染物，恐有膽固醇高、心血管疾病、肝臟異常、甲狀腺、腎臟的癌症、免疫功能、生殖力下降，也因有安全疑慮，環境部及國際間已陸續禁用PFOA。

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至於鐵氟龍流感，楊振昌直言，這種說法容易引人誤解，是因為鐵氟龍是聚合物，接觸高溫後出現燻煙，煙霧吸入後會造成類似流感的發燒、頭痛、肌肉酸痛、倦怠、引發呼吸道、肺部發炎，但和流感完全無關，機轉完全不同，正式的名稱應該是「聚合物燻煙熱」。

「鐵氟龍正常使用不會有這個問題。」楊振昌強調，高溫空燒且燒焦情況才會產生燻煙，一般要300 ºC以上溫度時才會熱解，正常使用並不會有這種情況。

食藥署撰文也提到，研究顯示PTFE材質約在360℃才會降解，此溫度遠高於正常烹調溫度，以及高溫烘焙（約250℃）之條件，因此正常使用含不沾塗層產品，並不會有安全性疑慮。也提醒民眾使用不沾鍋具有4點應該注意：

一、避免高溫空燒

高溫空燒會使溫度急速升高，可能導致塗層結構破壞，進而釋放有害物質。

二、避免物理性破壞

應避免使用金屬器具或銳利之物品加以翻炒敲打，以免破壞塗層表面的完整性。

三、詳加閱讀使用說明及注意事項

購買時應依說明書正確使用，選購具有完整標示及正常販賣通路的產品，以免買到黑心產品。

四、定期汰換更新

如發現不沾塗層表面已有剝落、明顯刮痕、變色、不正常凹凸等異常情況，應更換新品，確保使用安全性。