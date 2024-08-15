紫外線超毒！醫曝「曬黑」關鍵原因　想美白「少吃3大類食物」

▲醫師提醒，夏天可透過飲食和保養來幫助美白和預防曬黑。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

夏季紫外線超毒！除了容易曬黑之外，還會造成肌膚傷害和老化問題，這時可以透過日常飲食和保養來幫助美白和避免曬黑。醫師指出，曬黑的主要原因是皮膚中的「酪胺酸酶」為保護肌膚免於紫外線的傷害而活化，導致黑色素增加，若想美白，飲食上也建議避免「感光食物」、「甜食」和「高溫煎炸料理」。

醫美診所醫師陳映瑜指出，夏天的紫外線傷害不容小看，想要美白和避免曬黑，需做到預防和保養，除了塗抹防曬品遮擋紫外線對皮膚造成的損害之外，還可以使用含有維他命C、傳明酸、熊果素等成分的保養品，這些產品大多都是透過不同層面干擾酪胺酸酶運作，進而減緩黑色素細胞轉移或增加。

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除了美白，「保濕」也同樣重要，陳映瑜說明，美白保養的基礎在於做好保濕，當肌膚保濕度充足的情況下，才能更好的促進肌膚健康，且保水度足夠的肌膚也會看起來透亮光澤，因此建議加強保濕，來輔助提升美白效果。

此外，想要達到由內而外的美白，飲食上須多攝取水份，改善體內代謝，也可多補充抗氧化食物。陳映瑜說，一般常見的番茄、薏仁、奇異果、火龍果等，都能夠幫助肌膚減少紫外線的傷害，並且抑制黑色素形成，防止曬黑的同時又能抵抗自由基傷害肌膚，改善發炎情形，延緩肌膚老化。

需特別注意的是，飲食上盡量避免「感光食物」、「甜食」和「高溫煎炸」的料理，感光食物容易讓肌膚對光線和紫外線變得敏感，因對光線較敏感，擅於吸收紫外線，會促使體內黑色素細胞活性增加，導致更容易曬黑，甚至產生斑點，一般常見的感光食物包含馬鈴薯、韭菜、九層塔、芹菜等，但因這些食物仍有營養價值，因此仍建議可適當攝取並做足防曬。

而「甜食」和「高溫煎炸」的料理中富含糖化終產物，會造成肌膚「糖化反應」，影響肌膚中的膠原蛋白變性，皮膚則看起來暗沉、蠟黃。