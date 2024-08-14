男星「憩室炎」！醫揭：常便秘小心　好發2族群

▲醫師提醒，憩室炎好發長者或便秘族群。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張乃文／台北報導

有男星傳出因「憩室炎」前往急診。醫師表示，憩室炎好發長者或便秘族群。若長期便秘，可能40、50歲就會有憩室的問題，他提醒，平時應保持排便順暢，多吃蔬果、攝取水份及運動等，只要促進排便，不造成腸子壓力過大，也就不至於引起憩室炎。若有憩室炎問題，基本上抗生素治療、休息兩三天即可，不太需要動刀。

員榮醫院肝膽腸胃科主任吳文傑提到，憩室炎好發於長者及排便不順問題的年輕人，若有長期便秘，可能在40、50歲就可能出現憩室炎。他說明，憩室問題在於腸子，因為糞便排出有問題累積後，造成腸子壓力過大，往外推擠形成較薄的小坑洞，且一次會出現多個，位置通常出現在右邊升結腸、左下腹乙狀結腸。

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吳文傑說，上述兩處常是糞便積較多、較久的地方。而一般情況下，8成憩室炎患者通常不會有什麼症狀，唯一是在憩室位置可能會有發炎或流血，可能因糞便、糞石卡住較久，導致細菌感染，進而引起發炎、出現疼痛。他說，會有噁心、壓痛、想吐、發生症狀。

吳文傑說明，一般來說，憩室炎通常不需要開刀，輕微情況使用抗生素，若較嚴重會入院治療，讓腸道休息2至3天即可。但要留意，若短期內反覆出現憩室炎且到住院程度，建議可將有憩室的部分切除。

吳文傑表示，平時要留意排便順暢，像是多吃蔬菜、水分充足，同時保持運動習慣及固定排便，也可攝取益生菌、或優酪乳促進排便。

至於闌尾炎和憩室炎的發炎疼痛位置相近，吳文傑說，闌尾炎特色在於疼痛情況會是整個肚子都痛，後續慢慢集中到右下腹痛，且須緊急開刀；而憩室炎則不需要緊急開刀，醫師仍會透過詳細電腦斷層確認。