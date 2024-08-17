吃完藥「GG開始潰爛」！男慌了：我沒亂來　醫曝致病因

▲男子服用降血糖藥物後又不愛洗澡，導致生殖器潰爛。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

肝膽腸胃科醫師王威迪曾收治一名血壓與血糖偏高的患者，開立降血糖藥讓他服用，怎料過沒多久就發現「生殖器潰爛」，嚇得他趕緊求診，急忙澄清自己沒有亂搞。醫師解釋，該藥物會使體內糖分隨著小便排出，同時也排出鈉離子降低血壓，但因尿液中糖分增加，使得下體成為黴菌溫床，不過致病原因與他本身不喜歡洗澡有關。

王威迪醫師在《醫師好辣》節目中分享，男子因為不愛洗澡，2、3天才洗一次，若沒有太過劇烈的運動流汗就不洗。此次因為發生明顯的生殖器潰爛來求救，他仔細回想近一年來從未尋花問柳，心急問「怎麼會這樣？」當下也有向患者解釋，但下體潰爛除了藥物引起外，一部分也與他差勁的衛生習慣有關係。

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▲降血糖藥會使糖分隨尿液排出，下體因而成為黴菌繁殖的溫床。（圖／截自《醫師好辣》YouTube）

王威迪說明，生殖器的黴菌感染大多以塗抹藥膏治療為主，治療時間為2週至1個月、甚至更久，因為相較於女性，男性生殖器病灶比較難治療。他進一步指出，特地要求男子於治療期間，一小便完必須清洗會陰部，並以衛生紙擦乾，以縮短治療時間。也奉勸其他男性務必注意個人衛生，否則可能有「雞雞爛掉」的風險。

事實上，若血糖控制不佳，惡化為糖尿病，也易引發下體發炎感染。糖尿病衛教師鄭惠文曾表示，在糖尿病衛教室收案衛教過程中，發現患有「反覆性包皮龜頭炎」讓許多中年患者難以啟齒。其是指包皮及龜頭處產生急性或慢性發炎，常見於包皮過長、包莖、衛生習慣不佳、未清潔乾淨而導致細菌感染，其次高血糖會使糖尿病患抵抗力與免疫力低下造成發炎感染，其他如性行為受傷感染、接觸性皮膚炎或性病等，皆可能會導致包皮龜頭炎。