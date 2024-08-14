45歲男「下雨就頭痛」！中醫揭5原因：天氣變化小心

▲一名男性長年飽受偏頭痛困擾，天氣變化時就會出現症狀，且嚴重還會伴隨畏光。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／台北報導

45歲王先生長年受偏頭痛困擾，尤其天氣潮濕或快下雨時，頭部便隱隱作痛，嚴重時還會畏光、怕吵，求助中醫，經4個月中藥與針灸調理，症狀大幅改善。中醫師表示，偏頭痛是神經系統疾病，壓力、痰濕與生活習慣都可能導致，女性發病率更是男性2至3倍，建議運動、冥想來調節自律神經，降低發作頻率。

收治該病例的中國醫藥大學新竹附設醫院中醫師吳佩芸說，患者飽受偏頭痛困擾，天氣一潮濕、快要下雨時，偏頭痛就會出現，疼痛感從太陽穴延伸到肩頸，嚴重時會伴隨畏光和怕吵的情況，只能吃止痛藥及偏頭痛藥物緩解，但問題難以根除。

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吳佩芸表示，該患者經過4個月中藥及針灸調理後，偏頭痛症狀大幅改善，遇到潮濕陰雨的天氣時，也不需要止痛藥。

吳佩芸指出，和一般的頭痛不同，偏頭痛是一種神經系統疾病，全球約有10%至15%的人口受其影響，女性發病率是男性的2到3倍。她說，偏頭痛大多呈現單側痛，但約有三分之一患者會出現雙側頭痛，也常伴有噁心想吐、畏光、怕吵等症狀，嚴重可能無法進行日常工作，需在家休息。

中醫通常經由中藥及針灸治療幫助患者。吳佩芸表示，刺激攢竹、風池、翳風、率谷、太陽等穴位，以放鬆頭部及肩頸肌肉；若常因天氣變化而誘發偏頭痛，可以川芎茶調散緩解頭痛，減少天氣對於人體的影響。

吳佩芸說，以中醫觀點而言，壓力、痰濕、血瘀、勞倦氣虛與生活習慣，都可能導致偏頭痛。她提醒，保持充足的睡眠、飲食均衡、遠離如強光、巨大聲音與刺激性味道等強烈感官刺激，也能避免偏頭痛反覆發生。

七成偏頭痛患者是因壓力而誘頭痛，吳佩芸建議，利用運動和冥想放鬆肌肉、調節自律神經來預防，而女性月經期間荷爾蒙波動較大，遠離可能引發偏頭痛的誘因，能降低發作頻率和嚴重程度，並尋求專業診療，給予合適治療。