鮭魚不要用煎的！專家曝「2正確煮法」鎖住營養

▲表皮煎得酥酥脆脆的鮭魚擄獲不少人的胃。（示意圖／記者黃士原攝）

記者李佳蓉／綜合報導

香煎鮭魚表面金黃酥脆、肉質不乾柴，具有高營養價值是許多人的愛。不過，營養師張益堯說，鮭魚很好吃，但不要用煎的！由於油煎過程中溫度過高，不只破壞Omega-3不飽和脂肪酸，還會產生自由基、毒素。因此他建議烹煮魚料理時，最好以水煮、清蒸的方式，才能鎖住營養。

張益堯營養師在《奕起聊健康》節目中指出，鮭魚富含Omega-3脂肪酸，其具有抗發炎、抗凝血的效果，讓血液流動更加順暢，卻也最不耐高溫。因此他建議「不要煎鮭魚」，因過程中溫度容易過高，「鮭魚貼在鍋子上，Omega-3可能被破壞，產生更多不好的物質出來，一些自由基、毒素。」

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▲生魚片保留最完整營養，但營養師認為，台灣氣溫高要考量衛生安全。（示意圖／記者黃士原攝）

張益堯接著分享全世界最長壽國家－日本「怎麼吃魚」，他說，生魚片完全沒有烹調，保留最完整的營養價值，但他沒有一定要推廣吃生魚片，畢竟台灣氣溫較高，衛生安全仍要考量。因此他認為，魚料理盡量用水煮或清蒸，溫度絕對不會太高，就算要煎也要用小火，千萬不要大火煎到焦掉，「焦掉的地方Omega-3已經壞掉了，很可惜」。

至於有些人喜歡吃煎到「恰恰」的魚，張益堯直言，那就是可怕的地方，因為不論是燒烤或是煎得酥脆「都是焦掉的地方」，反而對心血管帶來危害。他再次強調，簡單烹煮還是很重要。

▲台灣常見魚種營養價值PK。（圖／吳映澄授權提供）

營養師吳映澄曾比較台灣常見魚類的Omega-3含量，她說，除了大家熟知的鮭魚外，其實平價的鯖魚、秋刀魚、柳葉魚是Omega-3脂肪酸相當優良的來源；其中土魠、正鰹、白帶魚的DHA的含量相當高，圓鱈亦是攝取EPA含量不錯的來源。

吳映澄也建議，可多樣化攝取各種大小魚類，不要偏好特定魚種並大量食用，以分散魚類重金屬汙染風險。