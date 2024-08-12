「拉蓓精萃飲」罰最多！北市抓食藥粧「違規廣告」累計罰3250萬

▲違規廣告中，「拉蓓精萃飲」罰333萬最多。（圖／北市衛生局提供）

記者趙于婷／台北報導

台北市衛生局今公布113年上半年違規廣告查緝情形，總計開罰329件、裁罰3,250萬元。其中罰鍰累計前3名的違規產品廣告第1名為「七寶創意有限公司」的「LABELLE拉蓓精萃飲」，因食品廣告「預防子宮提早老化、延緩更年期到來」等詞句涉及醫療效能，罰鍰達333萬元。

根據統計，113年上半年違規廣告查緝情形，食品、藥品/醫療器材及化粧品違規廣告共開罰329件、裁罰3,250萬元，其中食品213件，裁罰金額2,162萬元（66.5%）金額最高，化粧品佔104件、裁罰654萬元（20.1%）居次，藥品/醫療器材12件、裁罰434萬元（13.4%）位居第3名。

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累計前3名的違規產品廣告第1名為「七寶創意有限公司」的「LABELLE拉蓓精萃飲」食品廣告詞句涉及醫療效能，廣告罰鍰達333萬元；第2名為「日東商事有限公司」的「私密專科益菌凍」食品廣告詞句涉及醫療效能，罰鍰達140萬元。

第3名為「雲揚生物科技有限公司」及「韓灣國際股份有限公司」，「雲揚生物科技有限公司」的「德國原裝雲揚生技左旋精胺酸營養液」食品廣告詞句涉及醫療效能；「韓灣國際股份有限公司」的「瑞士頂尖抗老3秒速導全面撫紋精華組」化粧品廣告詞句涉及誇大不實，都分別裁罰120萬元。

台北市衛生局食藥科科長林冠蓁指出，違規食品廣告以宣稱提升免疫力類佔第1位，共31件（14.6%），其次為宣稱減肥瘦身類28件（13.1%）及宣稱皮膚美容類21件（9.9%）居第3；違規化粧品廣告以宣稱消炎、消腫類佔第1位，共31件（29.8%），其次為促進細胞活動或膠原蛋白增生類共28件（26.9%），除皺、除紋類宣稱共21件（20.2%）居第3。

另以違規廣告媒體分類統計分析，網路247件（75.1%）最多。林冠蓁提醒，網路購物風險高，且一般食品非藥品，僅提供人體所需的營養素及熱量，並不具備提升免疫力、減肥瘦身等涉及改變人體生理或外觀等功效，更無法達到預防、改善或治療疾病（如癌症）等醫療效能，如有身體不適，應尋求正規醫療機構就醫，切勿輕信誇大功效或宣稱療效的廣告。

