愛滋6年來首見反彈！上半年增568人感染　七夕激情注意自我保護





▲疾管署疫情周報，副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

愛滋疫情出現反升跡象！疾病管制署今（9）日公布，今年截至7月新增通報確診愛滋感染人數計584人，比去年上升3%。疾管署副署長羅一鈞表示，過去6年國內愛滋新增確診人數都是下降，今年有可能首度「止跌反升」，明天就是七夕情人節，提醒民眾親密行為落實安全性行為及定期愛滋篩檢，守護自己與伴侶的健康。

根據疾管署最新統計，我國今（2024）年截至7月新增通報確診愛滋感染人數計584人，與去（2023）年同期568人相比，略微上升3%；其中以15-34歲族群確診人數最多（367人，占63%），且增幅亦較明顯（增加11%），感染危險因子以「不安全性行為」為主（占92%）。

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此外，新增感染者中31名為女性（占5%），較去年同期24人增加，雖然女性感染人數相對較少，但大部分女性個案對感染愛滋風險意識較低，經疫調顯示大多數女性個案為固定性伴侶，無進行愛滋篩檢習慣，導致延遲就醫確診，發現時有5成已是愛滋病發病狀態。

羅一鈞表示，去年整年度確診940人，今年以目前的上升趨勢，累積確診個案可能會增至960至980人之間，尚不至於破千。分析原因，主要還是疫情之後，社會活動復甦，不管是國內的聚會、出國等互動機會都增加。

由於感染愛滋病毒初期無明顯症狀，且潛伏期長不易察覺，疾管署呼籲民眾應透過定期篩檢來了解自身健康狀況，只要曾有性行為者，建議至少進行1次愛滋篩檢；若有不安全性行為者，建議每年至少篩檢1次；若有感染風險行為（如感染性病、多重性伴侶、使用成癮性藥物、與人共用針具或稀釋液等）或性伴侶有前述任一情形者，則建議每3至6個月篩檢1次，可至匿篩院所或購買愛滋自我篩檢試劑進行篩檢，及早發現及早接受治療。

疾管署呼籲，發生性行為時應主動要求對方或自己全程正確使用保險套，並搭配水性潤滑液；如有風險行為，經醫師評估後可使用暴露愛滋病毒前預防性投藥（PrEP）來預防愛滋感染，落實自我健康管理，保護自己也保護伴侶。

目前全國計有103家醫療院所提供公費PrEP服務，若符合公費PrEP計畫補助對象（愛滋感染者之配偶或伴侶、35歲（含）以下年輕族群），歡迎多加運用；另有113家院所提供自費PrEP服務。

疾管署指出，為鼓勵民眾多加利用愛滋自我篩檢及匿名篩檢，現正舉辦「及時愛自己，愛篩抽好禮」活動，於今年11月30日前完成自我篩檢並上網完成匿名登錄作業，即可獲得抽獎資格。