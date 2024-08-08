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「加味菸」沒有比較好！國健署預告禁止「27種添加物」

▲▼新加坡2019年1月1日上路將合法吸菸年齡提高到19歲。（示意圖／達志影像）

▲衛福部國健署名訂禁止27種菸品添加物。（示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

近年菸商透過在菸品中添加花果香、薄荷口味等添加物，吸引青少年族群，更進一步利用誤導性訊息將產品定位為比「紙菸」更安全的選擇。對此，國健署今發布預告訂定「菸品禁止使用之添加物」草案，明列禁止27項菸品添加物，呼籲菸草業者停止向青少年及年輕族群提供有害健康的產品。

國健署菸害防制組組長羅素英指出，近年國人整體吸菸率逐年下降，包括青少年使用紙菸的吸菸率也呈下降趨勢，但不少菸商在菸品中添加花果香、薄荷口味等添加物，試圖掩蓋菸草辛辣的刺激味，甚至透過大量的開箱文及網紅傳播等新興媒體行銷手法，吸引年輕人使用。

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羅素英表示，使用加味菸品同樣會導致癌症、心血管疾病、肺部疾病等健康危害，而加味菸品的甜味和香氣容易激發青少年的興趣而接觸或誤以為較無危害而持續使用，進而導致成癮，且不易戒除，將嚴重影響青少年健康及身心發展。

羅素英提醒，部分菸品添加物雖然允許添加於食品中，但不代表用於菸品吸入人體也是無害的，研究證實，菸品中添加的香料在燃燒過程中會產生多環芳香烴，例如常添加於菸品中產生花香味的香莢蘭醛，一經高溫加熱便會產生苯、萘、蒽等有害物質，而這些都是潛在的致癌物質。

對此，國健署今也發布預告訂定「菸品禁止使用之添加物」草案，草案中明列禁止的27項菸品添加物。羅素英表示，對公告內容有任何意見或修正建議者 ，可於預告公告刊登公報次日起60日內陳述意見，未來製造、輸入含有禁用成分加味菸的業者，可開罰100至500萬元；販賣者限期改善，若未改善可開罰1萬至5萬元，但對於使用者，目前則暫時沒有罰則。

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關鍵字： 國健署 加味菸 菸害防制法

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