暑假年輕人性病求診多20%！「愛愛後等3周」檢測才有用　醫曝原因

▲暑假為青少年的性病高峰期，醫師提醒若要檢測性病，最好等愛愛3周後。（示意圖／免費圖庫pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

暑假是每年青少年的「性病高峰期」，泌尿科醫師顧芳瑜指出，診所於暑假期間性病求診個案數至少增加20%，以18至25歲的學生族群居多，有不少是因約砲或一夜情等危險性行為而中鏢。他提醒，七夕情人節將至，預計假期後恐還有一波染性病的高峰期，若在一時衝動後想檢測性病，要注意「潛伏期」，於最後一次愛愛3周後再來檢查。

顧家醫療泌尿科診所總院長顧芳瑜表示，若真因一時衝動有了危險性接觸或不確定伴侶是否有傳染的可能性，可在最後一次性行為3周後到診所進行性病檢查；若是考慮有愛滋暴露的危險，又擔心愛滋空窗期，則可諮詢醫師使用愛滋暴露後的預防性用藥，此種藥需在性行為後72小時內開始服用才有效，且必須連續服用28天，防護力約可達97%以上。

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之所以強調「性行為3周後」再來看診，顧芳瑜說明，是因為不少患者缺乏性病有「潛伏期」的觀念，常常發生危險性行為隔天就跑來診所想檢查是否染病。他藉此衛教，性病從被感染到實際發病出現病灶的期間，稱為潛伏期，以淋病而言大約數天到2、3周之間，若沒症狀就來檢查，也無法對症下藥。

▼顧芳瑜醫師發現暑假門診中前來檢測性病的年輕人增加20%。（圖／公關提供）

另外，顧芳瑜提到，很多人不清楚愛滋病的空窗期與潛伏期的差別，前者指的是被感染愛滋病毒後，到體內對病毒產生抗體而能被實際檢驗出來的期間。因為被愛滋病毒感染後，人體通常不會立即產生抗體，所以這時來做愛滋病篩檢是無法檢驗出來的，而不同的篩檢方法也有不同的空窗期預測。而檢驗出感染愛滋病，也不代表會立即發病，以愛滋病而言快者半年，慢者7到10年都有可能。

顧芳瑜強調，由於性病是雙方的事，若真的檢測出染病，也還能聯絡上另一方，他鼓勵應坦誠告知對方，因為若只有一方治療好，對方還在帶原或受感染的狀態，自己或他人都可能持續遭受感染，單方面治療等於失去意義。