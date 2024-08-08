台灣家庭「二手菸」暴露率上升！國健署調查：3成青少年困菸害

▲國健署提醒，每10位青少年中就有2到3位受家庭二手菸影響。（圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

根據國健署吸菸行為調查顯示，家庭二手菸暴露率上升至28.9%、國中生家庭二手菸暴露率仍有26.3%、高中職生則有26.2%，顯示仍有近3成青少年被迫生活在二手菸環境中，表示每10位國高中職生就有2到3位深受家庭二手菸的毒害。國健署提醒，為人父母的癮君子們，為了孩子健康要及早戒菸。

國健署菸害防制組組長羅素英指出，根據國健署111年國人吸菸行為調查結果，家庭二手菸暴露率上升至28.9%，較109年調查的27.1%、107年的21.1%持續攀升，此外，110年青少年吸菸行為調查結果也顯示，國中生家庭二手菸暴露率仍有26.3%，高中職生也有26.2%。

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根據美國疾病管制署指出，二手菸可能增加學齡兒童氣喘風險，也可能導致兩歲以下兒童罹患中耳疾病，並增加出生未滿一歲的嬰兒死於嬰兒猝死症候群（SIDS）的風險；孕婦若使用菸品或暴露於二手菸的環境中，也可能增加流產、早產或低出生體重嬰兒的風險。另接觸二手菸的成年人罹患肺癌的風險增加20至30%，冠心病的風險增加25至30%，中風的風險也會增加20至30%。

值得注意的是，很多父母會特別到陽台抽菸，認為這樣就不會傷害到孩子，但研究證實，菸熄滅後殘留的三手菸仍然會造成危害。

羅素英說，三手菸是指菸熄滅後，在環境中殘留的有害污染物質，即菸草菸霧中的尼古丁殘留在室內環境表面（包括衣服和人體皮膚）與環境中的亞硝酸發生反應，形成菸草特有的致癌物質「亞硝胺」，並持續黏附在家具、牆壁或地毯物品上，甚至附著在吸菸者的皮膚、毛髮上，也就是說，吸完菸後身上殘留的菸味就是三手菸，會在無意間帶給家人。

國健署提醒，依110年青少年吸菸行為調查結果顯示，「父親或母親有吸菸」的國中生及高中職生吸菸率分別為4.4%和11.7%，相較於「雙親都不吸菸者」的吸菸風險分別為5.5倍與2.8倍（國中生：0.8%、高中職生：4.2%），因此為人父母的癮君子們，及早戒菸，別讓下一代有更高風險受困菸霧中。