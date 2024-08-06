壓力大吃東西真的能紓壓！ 醫：3秘訣對付情緒性進食

▲壓力大時就想吃東西的行為，被稱為「情緒性進食」。（示意圖／達志影像。下同。）

文／常春月刊

許多人在壓力大時，會傾向於吃零食，並不是因為真正的飢餓，而是為了通過「咀嚼」動作放鬆和釋放壓力。

情緒性進食 透過咀嚼分散注意力

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重症醫師黃軒指出，這種壓力大時，就想吃東西行為被稱為「情緒性進食」，它是一種應對生活下壓力的機制，人們通過吃東西，來處理負面情緒或壓力。咀嚼的動作本身就有一定的放鬆效果，因為它可以分散注意力，減少緊張感，並且咀嚼時產生的聲音，還有「零食脆的口感和聲音」，可能會帶來滿足感，有助於緩解壓力。

而英國2016年卡迪夫大學（Cardiff University)在《臨床與轉化研究》期刊上發表了題為“Chewing gum and stress reduction”的文章。這篇文章系統地回顧了咀嚼口香糖和壓力減少之間的關係，包括實驗室研究、流行病學研究和現實生活中的研究。研究人員表示：

．咀嚼口香糖與減少自我報告的壓力和焦慮有關。

．研究也使用Trier Social Stress Task（TSST）來故意誘導壓力，發現咀嚼口香糖，可以降低自評的焦慮，尤其是在任務完成後和恢復期間。

．這研究結果強調了咀嚼口香糖，作為一種簡單且可行的壓力管理方法的潛力，它可以作為減輕一般人群和患者群體壓力的一種方式。

為何咀嚼動作，可減輕壓力？

1、當我們咀嚼時，大腦中負責感知壓力的區域——比如說，雙側的上顳溝（Superior temporal sulcus）和左前島（ Left Anterior Insula)——就會變得不那麼活躍。

2、2015年發表在《國際生物醫學研究》的文章，探討了咀嚼行為如何通過影響下丘腦-垂體-腎上腺（HPA）軸和自主神經系統來幫助個體應對壓力。

-HPA軸，是我們身體對壓力反應的核心部分，而自主神經系統則調節我們的“挑戰或逃”反應。

-咀嚼行為被認為可以減少壓力感，因為它可能會減緩HPA軸的活動，降低與壓力相關的激素（stress hormones)，如皮質醇。同時，它也可能促進自主神經系統中副交感神經的活動，這有助於我們放鬆和恢復平靜。

黃軒說，這意味著，咀嚼可以減弱外部壓力源對我們感官的刺激，並且抑制壓力相關信息在大腦壓力網絡中的傳播。換句話說，咀嚼動作就像是給大腦按下了「暫停」鍵，讓壓力的傳播減慢下來。

不能常常這樣咀嚼 教你一些紓壓技巧

當我們面臨考試、工作壓力或是加班熬夜時，咀嚼零食或口香糖的行為，往往是大腦試圖緩解緊張和調節情緒的一種自然反應。這種反應是我們身體對壓力的一種本能調節機制，通過咀嚼來激活大腦中與放鬆相關的區域，從而幫助我們減輕壓力感。

黃軒提醒，當你壓力大時，就想吃東西，也可能導致過度攝入高熱量、高脂肪和高糖分的食物，長期來看可能對健康不利；這又可能帶來又是另一新的壓力源。因此，找到健康的應對策略，如適量的咀嚼健康零食、進行適度運動、練習深呼吸或冥想等，都是更好的選擇。

1、選擇低熱量、高纖維的零食，如新鮮水果或堅果。

2、嘗試替代活動，如散步或短暫的休息，以分散對食物的渴望。

3、練習正念冥想，專注於當下，而不是食物。

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