ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

紅白火龍果功效大不同！便秘人「請指名它」順到爆

▲▼紅肉火龍果,白肉火龍果,火龍果,水果。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲紅、白肉火龍果營養大不同，想要促進排便必吃白色。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

爽口多汁的火龍果，是國產優質的健康水果，你也喜歡吃嗎？農糧署表示，6至11月是紅龍果（火龍果）的主要產季，其富含水分及水溶性膳食纖維，有助於腸胃蠕動，熱量又低，是正在控制體重者的好選擇。而若本身是「白肉火龍果」愛好者，其膳食纖維含量更高，對於深受便秘所苦、想要一路順暢的人來說，選它就對了。

農糧署在粉專鮮享農YA - 農糧署分享，從外觀上來看，偏橢圓形、鱗片較修長的是「白肉火龍果」，其口感清甜爽脆、膳食纖維含量較高，想要一路順暢，可以指名它；而外觀偏正圓形、鱗片較短的則是「紅肉火龍果」，其口感鬆軟、甜度也較高，含有抗氧化的甜菜紅素，鈣、鐵、維生素C含量也較高，營養滿分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該如何選購香甜多汁的火龍果？農糧署建議，要挑選外形飽滿、果皮轉色均勻鮮豔，果萼端（縮口處）果皮完全轉色，且鱗片轉紅達一半以上者為佳。

至於為何吃紅肉火龍果會拉出紅色便便？農糧署也解釋，紅肉火龍果因富含「甜菜紅素」，為一種天然色素，吃完後常有色素沉積，會使尿液或糞便變色，為正常生理現象，不需過度擔心。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

橘貓哀怨狂喊爸爸名字：宏洺～　著急幫求飼料「浪貓的碗空了」

關鍵字： 飲食健康 農糧署 火龍果 紅肉 白肉 膳食纖維 排便 甜菜紅素 便秘

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

有Y染色體≠男生！醫曝真實案例：夫妻不孕就醫驚見「老公是XX」

假牙不洗恐害病！醫示警「至少每周洗一次」　4大NG行為別做

今立秋暑熱未退！中醫揭4食物多吃　緩解秋燥

筷子整把搓洗錯了！譚敦慈曝「2大隱憂」：全家得肝癌

拳后陷性別爭議！遺傳醫：3情況染色體XY是女性　不應剝奪參賽

吞完B群還是愛睏？營養師解析「傳統v.s.緩釋B群優缺點」吃對才能一整天充滿幹勁

紅白火龍果功效大不同！便秘人「請指名它」順到爆

生活中「4種水」千萬別喝　營養師：小心細菌、毒素一起喝下肚

他喉嚨痛當感冒！醫粗針一抽「臭黃膿狂湧」：嚴重恐致命

男友「1年長4次菜花」！她陪診自信喊：我很乾淨　一內診醫嚇呆了

讀者迴響

回到最上面