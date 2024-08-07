紅白火龍果功效大不同！便秘人「請指名它」順到爆

▲紅、白肉火龍果營養大不同，想要促進排便必吃白色。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

爽口多汁的火龍果，是國產優質的健康水果，你也喜歡吃嗎？農糧署表示，6至11月是紅龍果（火龍果）的主要產季，其富含水分及水溶性膳食纖維，有助於腸胃蠕動，熱量又低，是正在控制體重者的好選擇。而若本身是「白肉火龍果」愛好者，其膳食纖維含量更高，對於深受便秘所苦、想要一路順暢的人來說，選它就對了。

農糧署在粉專《鮮享農YA - 農糧署》分享，從外觀上來看，偏橢圓形、鱗片較修長的是「白肉火龍果」，其口感清甜爽脆、膳食纖維含量較高，想要一路順暢，可以指名它；而外觀偏正圓形、鱗片較短的則是「紅肉火龍果」，其口感鬆軟、甜度也較高，含有抗氧化的甜菜紅素，鈣、鐵、維生素C含量也較高，營養滿分。

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該如何選購香甜多汁的火龍果？農糧署建議，要挑選外形飽滿、果皮轉色均勻鮮豔，果萼端（縮口處）果皮完全轉色，且鱗片轉紅達一半以上者為佳。

至於為何吃紅肉火龍果會拉出紅色便便？農糧署也解釋，紅肉火龍果因富含「甜菜紅素」，為一種天然色素，吃完後常有色素沉積，會使尿液或糞便變色，為正常生理現象，不需過度擔心。