從恐懼到信任！22歲患者分享心導管置換肺動脈瓣膜經驗

▲台大雲林分院今日發表小兒心臟科經心導管置換肺動脈瓣膜手術成果記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

心導管不僅能裝支架，還能置換肺動脈瓣膜，台大雲林分院小兒部致力發展各種先進介入性心導管技術，今（5）日發表小兒心臟科經心導管置換肺動脈瓣膜手術成果記者會，22歲陳姓患者親臨現場一同切蛋糕，慶祝重獲新生，會中也分享其透過心導管置換肺動脈瓣膜手術的治癒過程，場面溫馨。

小兒部王主科教授表示，過去如需置換肺動脈瓣膜，傳統的手術都要鋸開胸骨及剖開心臟，屬於重大手術，對病人身體可能造成相當大的負荷，需要的復原時間也長。近年發展心導管置換肺動脈瓣膜手術，手術的過程是將一條軟式導管，前端裝載著摺疊好的人工瓣膜，在鼠蹊部穿刺一個小傷口，將導管沿著腹股溝靜脈血管推送到心臟。

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▲22歲陳姓患者分享，手術隔天就可以回家，希望有一樣情況的病友以前有開過刀，怕是還要再開胸的，可以勇敢回來接受治療。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

自2021年12月健保給付通過後，符合條件的病人就可以獲得補助，進行免開刀以心導管置換肺動脈瓣膜，不僅傷口極小，恢復也快，屬於一種微創手術，讓病人可以快速恢復日常生活功能。小兒部林杏佳醫師指出，此次接受心導管置換肺動脈瓣膜手術的病人在出生時即診斷出有先天性心臟病法洛氏四重症，嬰兒時即做過開心手術。透過回診及追蹤的過程中發現有嚴重的肺動脈逆流和右心室擴大的現象，符合置換肺動脈瓣膜的條件，術後隔天病人隨即出院。

22歲陳姓患者分享，想到要像小時候一樣要開胸部會害怕、抗拒，經過了解發現只要在鼠蹊部開一個小孔就可以完成手術，大幅增加接受手術意願，半膜的材質與健保給付費用都是可以接受的範圍，並且手術隔天就可以回家，就很放心的接受治療，希望有跟我一樣情況的病友以前有開過刀，怕是還要再開胸的，可以勇敢回來接受治療。

小兒部周弘傑主任表示，台大雲林分院是雲嘉地區唯一的介入性心導管治療先天性心臟病中心，有多達5位小兒心臟科醫師於本院服務。7年來已完成約350例的早產兒到先天性心臟病成人的心導管手術。除此之外，本院小兒部致力發展各項最新及最困難的醫療服務，為雲林縣急重症的病人開創重要的後盾，實屬嘉南平原的醫療燈塔。

院長馬惠明表示，台大雲林分院從今年七月開始小兒部實施學童超音波免費篩檢，並建立人工智慧心音及心電圖判讀模型。藉由例行健康篩檢可以及早發現疾病及早介入治療，期望能夠為雲林在地帶動更多的醫療創新，具體實踐成為創新的醫療基地及醫界桃花源，也讓孩童能夠在雲林有最堅強的醫療後盾。

▲台大雲林分院是雲嘉地區唯一的介入性心導管治療先天性心臟病中心，7年來已完成約350例的早產兒到先天性心臟病成人的心導管手術。（圖／記者蔡佩旻翻攝）