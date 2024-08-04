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北市衛生局長換人！台大醫師黃建華接手　陳彥元調任台大醫務秘書

台北市衛生局局長陳彥元。（圖／北市衛生局提供）

▲台北市衛生局局長陳彥元將調任台大醫院醫務祕書兼發言人。（圖／北市衛生局提供）

記者趙于婷、洪巧藍／台北報導

台北市政府4日宣布新一波人事變動，現任北市衛生局長陳彥元將調任台大醫院醫務祕書兼發言人，局長一職由台大醫院急診醫學部主任黃建華接手。對此，陳彥元受訪時表示，這和個人生涯規劃有關，也相當感謝市長肯定過去一年多在衛生局的表現。

北市今年上旬經歷多起食安事件，從寶林茶室邦克列酸中毒事件開始，到後續還有初瓦饗辣食物中毒、士林區溪山里腹瀉群聚案等，陳彥元皆親力親為，不只親自到現場調查，寶林茶室一案，更是他提出檢驗廚師手部檢體，讓事件調查有所進展。

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經歷重大食安事件後，此時突然要離開，必然引起外界好奇是否和蔣市長有所不合？陳彥元接受《ETtoday新聞雲》訪問時強調，市長對於我個人及衛生局的衛政業務一直是高度支持，這次會離開北市府，完全是因為個人生涯規劃。

陳彥元說，蔣市長相當認真投入衛政工作，願意聆聽且尊重專業，在市長的帶領下為市民服務，工作很有成就感，這段期間的合作相當愉快。

而聽到陳彥元提出要回台大，蔣萬安原本也強力慰留，希望留下來一起繼續為市民打拼。陳彥元則表示，非常感謝市長非常肯定過去一年多來衛生局的表現，未來回到台大以後，對於每一份工作，每一個應盡的責任，一定全力以赴，會盡自己的力量跟市府配合，繼續造福市民朋友。

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關鍵字： 北市衛生局長 陳彥元 黃建華

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