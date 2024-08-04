ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

「鬼月」不敢動大手術？心臟權威魏崢曝「農曆7月數據」：別迷信了

▲▼振興醫院院長魏崢專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲心臟科權威、振興醫院院長魏崢。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙于婷／台北報導

今天是農曆7月1日鬼門開，台灣有不少習俗禁忌，其中不少人都認為鬼門開期間要少去醫院，甚至要避免動手術。對此，醫師提醒，這樣的想法可能會因此延誤病情，導致憾事發生，另也有數據調查顯示，被視為不吉利的特定月份或日期完全不會影響到心臟大手術的成功率。

傳統認為農曆七月是鬼月，諸事不宜，不少民眾不只忌諱在這個月份就醫，甚至也會把重大手術推遲過農曆七月後。心臟權威、振興醫院院長魏崢也進行一個簡單數據調查，結果顛覆大家一直以來固著的觀念。

[廣告]請繼續往下閱讀...

魏崢表示，不只傳統華人社會中迷信的農曆七月，西方人也會避諱的「黑色星期五」，但根據簡單的數據分析顯示，在這些特定月份或日期進行手術的死亡風險並未高於其他時間段，因為調查的數量龐大，可信度很高，這大大挑戰地了長期以來文化習俗的觀念。

根據魏崢的觀察，在2013年至2017年的五年間，共有2943名患者接受了心臟的大手術，整體死亡率約為4.0%，其中有196位患者是在農曆七月接受手術，死亡率卻低於整體，僅為2.6%；而26位患者在黑色星期五（13號星期五）接受手術，其死亡率更低，沒有人死亡。

魏崢坦言，有不少患者忌諱農曆七月接受治療，往往是在不得已的緊急情況下才勉為其難地接受手術，疾病嚴重度比較高，因此理論上這個月手術的風險應該比平日來得高才對，但實際的統計數字卻顯示沒有比較高。

魏崢強調，希望這項觀察結果，對於公眾意識的提升和醫療決策的改進具有實質的意義，無論是什麼文化背景，科學數據都應是做出醫療選擇的最佳依據。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

關鍵字： 鬼門開 魏崢 手術

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

北市衛生局長換人！台大醫師黃建華接手　陳彥元調任台大醫務秘書

黃筱雯打飛對手牙套！醫解析「2類運動護牙套」：還能保護頸部

「鬼月」不敢動大手術？心臟權威魏崢曝「農曆7月數據」：別迷信了

連呼吸也會缺水！「4時機點」喝水最關鍵　營養師證實了

2球冰淇淋熱量「超過一碗白飯」　營養師揭冰品1款料：小腹容易凸

她私密處卡卡、老是破皮又感染　陰唇手術解決20年困擾

7月熱傷害就醫破千人！中醫揭清熱「4穴位」　解暑快按

鬼月小孩狂哭鬧　「別急著收驚」先做這事

「謊言」有人相信是因為「熟悉感」！重複出現的訊息會欺騙大腦

「維他命C」4大好處一次看！營養師教你怎麼吃最好

讀者迴響

回到最上面