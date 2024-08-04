「鬼月」不敢動大手術？心臟權威魏崢曝「農曆7月數據」：別迷信了

▲心臟科權威、振興醫院院長魏崢。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙于婷／台北報導

今天是農曆7月1日鬼門開，台灣有不少習俗禁忌，其中不少人都認為鬼門開期間要少去醫院，甚至要避免動手術。對此，醫師提醒，這樣的想法可能會因此延誤病情，導致憾事發生，另也有數據調查顯示，被視為不吉利的特定月份或日期完全不會影響到心臟大手術的成功率。

傳統認為農曆七月是鬼月，諸事不宜，不少民眾不只忌諱在這個月份就醫，甚至也會把重大手術推遲過農曆七月後。心臟權威、振興醫院院長魏崢也進行一個簡單數據調查，結果顛覆大家一直以來固著的觀念。

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魏崢表示，不只傳統華人社會中迷信的農曆七月，西方人也會避諱的「黑色星期五」，但根據簡單的數據分析顯示，在這些特定月份或日期進行手術的死亡風險並未高於其他時間段，因為調查的數量龐大，可信度很高，這大大挑戰地了長期以來文化習俗的觀念。

根據魏崢的觀察，在2013年至2017年的五年間，共有2943名患者接受了心臟的大手術，整體死亡率約為4.0%，其中有196位患者是在農曆七月接受手術，死亡率卻低於整體，僅為2.6%；而26位患者在黑色星期五（13號星期五）接受手術，其死亡率更低，沒有人死亡。

魏崢坦言，有不少患者忌諱農曆七月接受治療，往往是在不得已的緊急情況下才勉為其難地接受手術，疾病嚴重度比較高，因此理論上這個月手術的風險應該比平日來得高才對，但實際的統計數字卻顯示沒有比較高。

魏崢強調，希望這項觀察結果，對於公眾意識的提升和醫療決策的改進具有實質的意義，無論是什麼文化背景，科學數據都應是做出醫療選擇的最佳依據。