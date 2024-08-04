連呼吸也會缺水！「4時機點」喝水最關鍵　營養師證實了

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▲夏天怎麼喝水最解渴？科學證實「6種補水方法」有效。（示意圖／記者李佳蓉攝）

圖、文／潮健康 張語希營養師

時序進入盛夏，氣溫升高讓身體因大量出汗而流失水分，進而使人感到疲憊、頭痛，甚至有引起中暑的風險。因此，了解夏季補水的原理和方法，對於維持健康而言至關重要！本次分享科學證實有效的補水方法，幫助民眾在炎炎夏日避免中暑、熱傷害，並幫助維持身體與肌膚健康，讓顏值「喝出新高度」！

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夏天連呼吸也會流失水分？身體恐在瞬間「鬧水荒」

首先，必須了解人體在高溫環境下的水分流失機制。當處於高溫環境中，身體會通過「出汗」以調節體溫，其為一種自然散熱機制，當汗液蒸發時會帶走體表的熱量，從而幫助降溫。然而，汗水蒸散同樣代表體內水分和電解質的流失；如果不及時補充水分和電解質，可能會導致脫水和電解質失衡等問題。

至於出汗量的多寡，則會取決於個人體質、活動量和環境溫度。另外，導致身體水分流失的原因，亦與呼吸、排尿有關：在炎熱的天氣中，人體的呼吸會加快，該改變也會導致水分流失；且儘管出汗增加，排尿仍是體內水分排出的主要途徑之一。

避免等到口渴才喝水！ 科學證實「6種補水方法」最能解渴

為了保持身體的正常功能，需要確保攝取足夠的水分來彌補這些流失。以下是科學證實有效的補水方法：

1.定時定量飲水：避免等到口渴才喝水，而是定時補充水分。建議可以設定鬧鐘，每小時一次提醒自己喝水，保持體內水分充足。

2.選擇正確飲品：純水是最好的補水選擇，但在長時間的高溫活動後，可以選擇含有電解質的飲品，如椰子水或運動飲料，幫助補充電解質。

3.吃高含水食物：蔬果類食物含有大量水分，如西瓜、黃瓜與柑橘類等，不僅能補充水分，還能提供額外的維生素和礦物質。

4.避免利尿飲品：咖啡和含酒精飲品具有利尿作用，會加速體內水分流失、讓人越喝越渴。有飲用習慣者應減少飲用量。

5.觀察尿液顏色：尿液呈現淡黃色或透明，表示水分攝取足夠，此時應減少或停止飲水；深黃色則表示需要多喝水。

6.每日固定喝水：每日飲水量的計算公式為「體重（公斤）*30」毫升，例如體重60公斤者，飲水量約為1800毫升。

有喝水但身體都沒吸收？營養師：「4時機點」喝最關鍵

縱然身體在夏季需要更多的水分，但攝取過量仍是過猶不及。為確保身體有效吸收和利用水分，建議每次飲水量保持在200～250毫升之間，避免攝取過多水分導致身體無法吸收。另外，在以下正確的時機點補水，更能夠幫助身體代謝，從而促使身體與皮膚組織的健康程度：

1.起床後喝一杯：約250毫升，幫助身體恢復夜間流失的水分。

2.三餐前喝一杯：約250毫升，幫助腸胃道消化。

3.每小時喝一杯：約200毫升，保持水分充足。

4.運動後喝一杯：適量補水，根據運動強度增加飲水量。

透過以上補水方法，有助於在炎熱的夏季中保持身體的水分平衡，避免脫水和相關健康問題。定時飲水和選擇適當的飲品和食物，是保持健康和活力的關鍵，建議民眾隨身攜帶環保杯，出門前或在公司裝滿一日所需的水分並隨時補充，避免因連日30度以上的高溫導致中暑！

本文經授權轉自：潮健康《夏天連呼吸也會缺水！ 營養師證實：「6種補水方法」最能解渴》

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