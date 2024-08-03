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下面好癢！醫一脫…驚見「陰蝨抓著2根毛」猛竄　他摳出血痕

胯下癢。（圖／記者趙于婷攝）

▲男子下面好癢擦藥卻沒好，醫師內診驚見有陰蝨在爬。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者李佳蓉／綜合報導

夏天私密處因潮濕悶熱衍生出的不適，不少人都經歷過。北部一名30多歲工人，下體紅又癢求診，自述在工地工作，手套沾滿泥沙，上廁所極度不方便，因此GG時常發炎。經過一週治療，男子症狀變得更嚴重，癢感還一路延伸至胯下、屁股，癢到不行他猛抓出血痕。醫師納悶脫褲內診，驚見陰毛處有動靜，靠近打燈一看嚇壞，「欸，有蟲耶！」

泌尿科醫師高偉棠在醫師好辣節目中分享，該名30多歲男子在工地上班，因手套都沾滿泥沙，上廁所不方便「有時候就隨便」，所以常常發炎至診間報到。前幾次都衛教他不能用熱水沖洗，塗藥膏治療都康復了，怎料這次過了一週，患者回診時暴氣質問「怎麼沒有好？」症狀惡化一路癢到屁股去，就連兩邊胯下有長毛的區域都變得超級癢。

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高偉棠當下心想「怎麼可能？」脫下男子的褲子內診，發現他已癢到抓出血痕。在確認對方沒有異位性皮膚炎的病史後，進一步向內探究，「我看那個有點怪怪的，那地方沒有風，怎麼有在動的感覺…。」醫師打開手機手電筒一照，竟瞧見有蟲在爬，那叫做「陰蝨」，他瞬間從泌尿科醫師化身為殺蟲專家。

▲泌尿科醫師李嘉文相當開心展示顯微鏡下的「可愛陰蝨」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲陰蝨外觀有2隻觸角及6隻腳，俗稱八腳。（示意圖／記者吳奕靖攝）

高偉棠說，從顯微鏡下看，陰蝨會在下體處「抓著2根毛」跑來跑去，也真的看到一顆一顆的陰蝨。後續衛教男子必須把陰毛全部剃掉，並使用專門殺蟲的藥水，衣物也要和家人分開洗。而他也坦言，陰蝨的出現與夏天無關，關心他是否曾有不安全性接觸，但對方一聽沒有回答，當下秒奪門而出，只留下錯愕的醫師。

什麼是陰蝨？根據林華貞醫師分享的衛教內容指出，陰蝨為寄生於陰部有毛部位的寄生蟲，外觀有2隻觸角及6隻腳，俗稱「八腳」，以吸取宿主的血液為生。其可經由陰部親密性接觸而傳染，為性傳染病之一。一般感染陰蝨的主要症狀有陰毛部位癢、陰蝨咬傷、叮咬吸血部位產生出血點。

若要治療，除了剃除陰毛使其無寄生之處外，把成蟲及蟲卵均去除掉，是最有效的治療方法；同時，接觸過的衣服、床單、被套，得用開水燙過再洗滌，不必丟棄可繼續使用。

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