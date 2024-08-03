七夕後恐有性病潮！醫觀察15、16歲妹子染病增　性愛前有3狀況快跑

▲暑期性病個案增加，醫師觀察都是很年輕的女孩。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

正值暑假期間，感染科醫師指出，臨床觀察年輕性病個案增加，而且接連有好幾個15~16歲的女孩子，在交友軟體上和網友約出來很快就發生性行為，接下來七夕情人節，根據以往經驗恐怕又有一波染病潮。提醒年輕人，要發生性行為之前，最好多了解一下對方狀況，性行為時如果發現生殖器有分泌物、聞到異味或者出現潰瘍等情況，最好趕快跑。

中國附醫感染管制中心副院長黃高彬直言，七夕情人節等節日，很多人就是假借這個名義去做「快樂的事情」，也導致節日過後因為性病來就醫的人增加。

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其實從暑假以來，他就接連碰到很多15、16歲的年輕妹妹因為性病就醫，又以淋病、梅毒為多，這些妹妹大部分都是什麼都不懂，因為交友軟體和網友約出去，見沒幾次面就發生性行為。

其中有一個是性行為發生約2~3次，男方和她說自己有淋病，讓她嚇得趕緊就醫，事後檢查也確實中鏢。另外一個女生是被見面沒幾次的男性硬上，來就醫時已經下體潰爛，檢查感染梅毒。

黃高彬指出，性傳染病其實相當難預防，即便使用保險套會有一些保護，但如果年輕人衝動、行為相對粗暴，都可能會有感染風險。建議年輕人應該多花一點時間了解交往對象是否有不好習慣，性行為前如果發現有生殖器潰瘍、分泌物、異味等情況，應該快跑，當然有時候在那樣的情境下拒絕會有困難，甚至有些對象可能有暴力行為，可能還是要想想辦法如何安全脫身。

▲醫師觀察發現年輕女性染性病的趨勢增加。（示意圖／視覺中國）

疾管署疫情監測也顯示，國內梅毒、淋病等性傳染疾病有增加趨勢。統計去年整體通報梅毒感染人數計9,941人、淋病8,257人，和前年相比分別上升2%與3%；其中增幅最多是15~24歲的年輕族群以及女性，去年梅毒的新增個案分別比前年上升約20%，不安全性行為是主要感染原因。

疾管署指出，梅毒常見症狀包括無痛性潰瘍與硬性下疳、皮疹等，若未接受適當治療，晚期則會出現「梅毒腫」、「心臟血管性梅毒」或「神經性梅毒」；此外，孕婦感染梅毒未接受適當治療，梅毒可透過胎盤垂直傳播給胎兒，導致胎兒死亡或先天性梅毒等不良結果。

至於淋病，疾管署表示，常見症狀包括尿道化膿，排尿有刺痛或灼熱感，女性感染後大多症狀不明顯，因此常被忽略，若沒有及時接受治療，不論男性或女性，都可能造成不孕；也可能導致泌尿生殖系統外的感染，如：直腸、咽喉部的感染、淋菌性結膜炎等。

疾管署也提醒，若一旦確診，務必提醒配偶或性伴侶也接受篩檢及治療，避免乒乓感染(意指像打乒乓球一樣來回重複感染)，多管齊下才能有效的預防感染性傳染病。