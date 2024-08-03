30歲女無症狀！胰臟尾有5公分腫瘤　醫：超過7成早期沒徵兆

▲患者有家族史，但並無不適，檢查發現胰臟尾部有腫瘤。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／台北報導

一名30歲女性家族有胰臟癌、乳癌及膽管癌病史， 本身雖沒有慢性病、也無不適，抽血檢查時，癌指數和胰臟指數皆正常。但照胃鏡發現胃壁上有一個5公分腫瘤，進一步確認，發現是胰臟尾部腫瘤，後續也建議接受切除手術。醫師提醒，超過7成的胰臟癌早期並無症狀，最多是黃疸，許多時候大到5公分也沒感覺，建議定期篩檢早發現早治療。

胰臟腫瘤多大會有症狀？禾馨民權健康管理診所院長林相宏說，超過7成的早期胰臟癌「沒有症狀」。他表示，腫瘤位置也有關聯，若在胰臟頭部，因為附近有膽囊、膽管等器官，運氣好時可能因為腫瘤小就產生症狀，但最多是出現黃疸，像是臉色發黃、尿液變深等症狀而早期發現。

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林相宏表示，先前一位30歲的患者家族有胰臟癌、乳癌、膽管癌病史，原本檢查時，癌指數和胰臟指數都正常，本身沒有慢性病、也無任何不適。他說，同時進行胃鏡、大腸鏡及胰臟內視鏡超音波篩檢時，發現胃壁上有一個5公分腫瘤，但看起來並不像胃本身的腫瘤。

林相宏提到，比較像是胃附近的器官有腫瘤擠壓，進一步確認發現胰臟尾部有一個大到5公分的腫瘤，內部不均勻，因為懷疑是高風險癌化的黏液性腫瘤，便建議患者切除。

林相宏說明，該名病患的腫瘤是長在胰臟尾部，附近並沒有特別的器官，常常腫瘤已經很大卻沒有任何徵兆，而胰臟尾部容易被胃腸空氣所阻擋，檢查時看不清楚，過去也曾遇過患者已經出現9公分腫瘤，但以腹部超音波仍無法確認清楚，且病人本身僅出現胃悶、腰背酸等症狀。

林相宏說，既然無法從症狀以早期發現胰臟腫瘤，建議「高危險族群」篩檢，包括家族有胰臟癌、膽管癌、乳癌、大腸癌、卵巢癌史，或是有糖尿病患者、抽菸、喝酒習慣、肥胖等，可定期接受檢查。