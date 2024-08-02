ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

女學生罹腦幹腫瘤　清大硼中子捕獲治療技術救命

▲▼清大硼中子捕獲治療技術(BNCT)在上周三的颱風假時，緊急治療了學生。學生的父母全程陪同治療，再三感謝醫療團隊。（圖／翻攝自Facebook／國立清華大學National Tsing Hua University）

▲清大硼中子捕獲治療技術在上周三的颱風假時，緊急治療了學生。（圖／翻攝自Facebook／國立清華大學National Tsing Hua University）

文／中央社

清華大學今天指出，清華一名女學生罹患腦幹腫瘤，治療日卻遇颱風「凱米」襲台停班課，為避免延誤治療黃金期，榮總醫療團隊與校方冒風雨助她至清大接受硼中子捕獲治療成功救命。

清華大學今天在臉書（Facebook）專頁發文指出，這名女學生在今年1月間期末考試時突然嚴重頭痛，經檢查是瀰漫性腦瘤，且長在腦幹處，但經光子放射治療，成效卻不好，清華研究硼中子捕獲治療技術成為學生與家屬的最後希望。

[廣告]請繼續往下閱讀...

清大表示，這名女學生在台北榮總團隊安排下，原訂於7月24日至清大原子爐廠接受硼中子捕獲治療，但遇上颱風「凱米」襲台而停班停課，為避免延誤治療黃金期，醫師團隊與校方決定無畏風雨也要進行治療。

清大指出，治療日當天救護車上午7時從北榮駛出進入清華大學，進行硼中子捕獲治療，當天還有另1名10歲罹患腦幹腫瘤女孩也接受治療，皆成功救治。

硼中子捕獲治療技術，清大表示，是先注射含硼藥物作為標靶，等待藥物累積在腫瘤部位後，再以中子束照射，硼的原子核即被誘發分裂，產生具高殺傷力的α粒子跟鋰核，自爆並消滅癌細胞，正常細胞則不會受損。

清大指出，現在已有不少病患跨海到清大接受治療，也盼此項技術能造福更多有需要的病患。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

消防警笛狂響閃燈60秒！救災車原地不動　「特殊任務」讓人淚崩

關鍵字： 腦瘤 清大 硼中子捕獲治療 救命 颱風

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

70%台人缺鎂！恐增罹癌風險　醫點名「7類人」最危險

女學生罹腦幹腫瘤　清大硼中子捕獲治療技術救命

新舊育兒觀念大對決！兩代父母如何在傳統與科學中尋找平衡

親戚「喝湯1習慣」驚罹食道癌！譚敦慈嘆：很快就走了

藥界挺健保處方箋改革！質疑醫界「咬在嘴裡的肉拿出來很困難？」

2疾病恐冒「無痛血尿」　泌尿醫：不會自己好

北榮「藥安鏡」AI辨識用藥獲總統關注　長庚推長者運動菜單

高齡健康博覽會登場　台大力推智慧醫療「AI揪胰臟癌、多重用藥」

高齡健康博覽會推動AI醫療　賴清德：台灣將成為領頭羊

劉亦菲「神仙姐姐減肥食譜」！醫揭核心　小心3問題：肌肉無力

讀者迴響

回到最上面