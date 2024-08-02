13年「3度發現肝癌」！身體沒有不適　醫揭1關鍵救命

▲患者3次肝癌的發現都是透過定期檢查。（示意圖／達志示意圖）

文／健康醫療網 記者張慈恩報導

75歲務農的楊女士，在民國96年健檢發現C型肝炎，醫師囑咐她每3個月追蹤一次，民國100年在定期健檢時發現早期肝癌約1公分大，透過無線射頻燒灼術(RFA，簡稱電燒)殺死癌細胞，到了民國105年定檢時，發現1.3公分大的惡性腫瘤，再次電燒。

高齡發現無擴散肝腫瘤 身體立體定位放射治療法治療

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衛福部彰化醫院放射腫瘤科醫師林伯儒指出，楊女士在今年5月定期檢查發現其肝臟有一顆2.5公分大的惡性腫瘤，沒有擴散到肝外淋巴結，而這次的腫瘤比較大一點，位於在橫隔膜下方，不適合電燒，也考量到楊女士年紀漸長，於是肝膽腸胃科轉介到放射腫瘤科，進行俗稱光子刀的「身體立體定位放射治療法(SBRT)」，也通過健保審查，由健保支應，經過1個星期5天密集的治療，過程順利，目前還在觀察後續情況。

高精準度直線加速器 精準破壞病灶、避免傷及正常組織

林伯儒說明，要進行光子刀治療必須有先進的軟硬體設備、呼吸調控定位、4D電腦斷層攝影等，彰化醫院在4年前耗資引進最新的高精準度直線加速器，可以對病灶精確定位，同時透過呼吸調控，減少腫瘤隨著呼吸移動，因此可以提高放射劑量，確保每次治療都能夠準確破壞腫瘤，避免傷害正常組織。

出現異狀就醫多已末期 莫輕忽定期檢查重要性

楊女士說，聽到肝癌又來了，會感到憂心，所幸她每次都是在初期即發現，沒有對外擴散。其實，13年間3次肝癌的發現都是透過定期檢查，她本身都沒有不舒服，如果等到不舒服才就醫，可能病情就不樂觀了。

衛福部彰化醫院個案管理師游雅方表示，指出，肝臟是沈默的器官，在臨床上，很多人因為身體出現異狀到醫院檢查時，往往因肝癌末期而為時已晚，這種個案太多了，呼籲民眾最好要定期檢查肝臟，尤其是患有慢性肝炎者。

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