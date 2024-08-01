台大兒醫院長盼設「國家級研究中心」　建立兒童疾病資料庫

▲台大醫院兒童醫院成立10周年繪畫創作比賽頒獎典禮，台大總院院長吳明賢、兒醫院長李旺祚頒獎。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

少子化問題等多重因素，國內兒科醫療人才流失問題。台大兒童醫院院長李旺祚今（1）日表示，兒童醫療沒有這麼悲慘，現在更應該往「預防醫學」發展，賴清德總統公開宣示「健康台灣」，兒童醫療就是重要一環。他建議，應該著手設置「國家級兒童健康研究中心」，針對政府希望推動的目標進行研究、建立台灣兒童疾病資料庫，也讓有意投入兒科的年輕醫師看到政府的重視。

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▲台大兒童醫院成立10周年，這一重要里程碑象徵著台灣兒童醫療的巨大改革與進步。（圖／記者洪巧藍攝）

兒科醫師爆出人才荒，連醫界龍頭台大醫院的兒科住院醫師今年收首見招不滿情況，台大醫院兒童醫院今日舉辦10周年院慶活動，兒醫院長李旺祚受訪表示，當大家一直強調少子化，年輕畢業生不想投入兒童醫療，這是很錯誤的情況，就像國外旅客，因為天災等問題，不敢來台灣玩，是一個氛圍的問題。

應該要轉念，讓兒童醫療要走向「預防醫學」。李旺祚解釋，目前兒童發展篩檢不夠，有些小孩有心臟病、過敏、腸胃問題，這常要等出現問題才就醫，少子化政府應該往前踏一大步，補助健康兒童進行評估篩檢，把有問題的篩出來，孩子長大之後不會因為生病花費更多醫療資源照顧，減少台灣醫療支出。

另一方面，政府要有措施去獎勵從事急重難罕兒童疾病照護，包含提高給付或者獎勵計劃，讓醫院無後顧之憂，也才能讓很多的兒科的醫療的人員願意投入。

▲台大醫院兒童醫院成立10周年，兒醫院長李旺祚受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

李旺祚也提到，台灣目前沒有「國家級兒童健康研究中心」，很多兒童醫療都是參考國外怎麼做，包含美國、歐洲、日本等好的兒童醫院都有研究中心，台灣也應該投入，可以更整體性進行臨床研究、甚至協助治療，如癌症病童治療如何精進等，並依照國家設立的整體健康目標項目進行研究與努力，做政策執行。

李旺祚說，賴總統強調健康台灣，很多疾病要建立台灣的資料庫，兒童健康研究中心就可以建立台灣兒童疾病的資料庫，這需要國家經費的投入。目前台大兒童醫院向教育部爭取到經費，正在撰寫兒童醫院第二階段發展計畫，裡面就有提到成立國家級兒童健康研究中心，預計年底前完成，透過教育部送至行政院評估是否執行。

「兒童治療做得更深入。」李旺祚喊話，要讓年輕醫師投入，要讓他們看到希望與國家的重視，研究中心成立正是代表政府有意願投入，不僅只是宣示。

李旺祚對於兒科後續發展仍樂觀，雖然今年住院醫師沒招滿，但是在持續宣導、衛福部兒科獎勵投入、給付提高等措施幫忙下，今年兒科PGY-2（二年期醫師畢業後一般醫學訓練計畫）是滿招，預期可以反應在明年的住院醫師招募，情況會越來越好。

▲台大醫院兒童醫院成立10周年，今日舉辦創作比賽頒獎典禮。（圖／記者洪巧藍攝）