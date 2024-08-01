不只有胖！身體「冒3徵兆」恐是營養過剩　醫示警：少活16年

▲小鼠實驗發現，營養過剩恐使壽命縮短20%，換算人類等於少活16年。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

文／常春月刊

一篇發表在《自然-衰老》的研究指出：當我們的細胞，感知到營養過剩，也就是mTOR蛋白複合物活性會增加，這會導致實質器官損傷和發生髓系發炎反應，這兩者會聯手，加速了我們的器官老化。

避免營養過剩，才能長活命

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重症醫師黃軒指出，研究人員在研究中，用小鼠做了實驗，發現當營養過剩，其mTOR活性會增加，小鼠的發炎反應的分子表達也增加，這些促進了衰老，使其壽命可能縮短高達20%！這換算對人類來說，可能意味著，營養過剩令人少活了16年！白話文這個就像是給機器加太多油，反而讓機器過勞壞掉一樣！

而另一篇發表在《自然老化》期刊的研究指出，減少卡路里攝取量，避免營養過剩，可以減緩衰老速度。具體來說，減少25%的卡路里攝取量，避免了營養過剩，可以將衰老速度減慢2%到3%。研究人員發現，這樣的減緩，也意味著死亡風險降低10%至15%。

你如何知道，自己有無營養過剩？

1、你有胖體型

毫無疑問，肥胖，就是營養過剩，帶來最明顯的問題之一。當我們攝入的營養素超出身體需求，伴隨著能量的過量攝入，這些多餘的油脂，若未被及時消耗，便會轉化為脂肪儲存於體內，進而導致超重和肥胖。

而這時許多與營養過剩相關的慢性疾病，如糖尿病、高血壓、代謝症候群和癌症等風險也會增加，當然，肥胖者的死亡率，也高出很多了！

2、你有脂肪肝

當我們的飲食中營養攝入過量，體內的脂肪含量自然會上升。如果這些脂肪超出了所需，已經不只是囤積在我們皮下組織，也會在肝細胞內積聚，形成脂肪肝。

根據2021年發表在《柳葉刀》的研究，營養過剩，其實是導致脂肪肝的主要原因，這種情況會引起脂肪在肝臟中的異常累積。這種脂肪累積，不僅僅是一個單純的體重問題，它也一樣導致一系列健康問題，包括代謝症候群、糖尿病，甚至是心血管疾病。

▼脂肪累積會誘發一系列健康問題。（示意圖／亞大醫院提供）

3、你有胰臟炎

我們的胰臟消化液，主要是幫助消化我們所吃的食物，這些消化液，含有多種消化酶，能夠分解蛋白質、脂肪和碳水化合物。而當人們，如果攝入大量高脂、高蛋白食物時，胰腺需要分泌更多的胰臟消化液，來處理這些食物，這可能導致胰臟液中的消化酶過度活躍，從而增加了急性胰臟炎的風險。

4、你有火燒心

過度飲食會使胃部撐大，增加胃液分泌，可能導致胃酸反流入食管，引起胃灼熱，也就是常說的「燒心」。其實，經常過量飲食會對消化系統造成長期過度負擔，這不僅會對內臟器官造成壓力，還可能導致內臟器官過早衰老和免疫功能下降！

當然如果有消化疾病（火燒心、胰臟炎、脂肪肝）的出現，也都得看看醫生，是不是還有其他例如癌症、新陳代謝疾病或其他慢性疾病的合併出現。

如何避免營養過剩？

關鍵在於均衡飲食和健康生活方式。以下是一些專家實用的建議：

1、均衡飲食：確保每天攝入多種不同種類的食物，包括蛋白質、脂肪、碳水化合物、膳食纖維、維生素和礦物質等。

2、 限制脂肪：脂肪是導致營養過剩的重要因素之一。選擇健康的脂肪來源，如橄欖油、堅果和魚類，同時減少高脂肪食品的攝入。

3、增加纖維：膳食纖維可以幫助促進腸道蠕動，維持腸道健康，有助於滿足身體的營養需求。

4、攝取蛋白質：蛋白質是維持身體正常代謝和修復的重要營養素。可以從瘦肉、魚、蛋、奶製品等食物中獲取。

5、補充維生素和礦物質：最好通過食物或補充劑，來滿足身體對維生素和礦物質的需求，但也要注意適量補充，避免過量攝入帶來的問題。

6、限制糖分：糖分過多，可能導致營養過剩和健康問題，如肥胖、糖尿病等。

7、保持運動：保持適量的運動，也是非常重要的，它可以幫助消耗多餘的能量，維持體內的營養均衡。建議「每週至少保持8小時的運動量」，選擇你喜歡的運動方式，如快走、游泳或騎自行車等。

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