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爆紅「哈佛蔬菜湯」減脂抗三高超神？醫點出最大2隱憂

湯,熱湯,碗。（圖／達志／示意圖）

▲以高麗菜、洋蔥、紅蘿蔔與南瓜加水燉煮而成的「哈佛蔬菜湯」爆紅。（示意圖／達志）

記者李佳蓉／綜合報導

近期網路爆紅一款「哈佛蔬菜湯」，據說只要將4種食材一起加水烹煮食用，就能幫助減脂、增強免疫力，甚至能抗三高，真有這麼神奇？對此，初日診所肥胖醫學專科醫師許芷瑜指出，前述食材中含有的植化素確實能減少發炎、調節免疫，但能促進植化素活化之酵素通常不耐熱，且該蔬菜湯中未提供足夠的蛋白質，恐致忽視其他營養素的攝取。

許芷瑜醫師在YouTube頻道短影音中分享，「哈佛蔬菜湯」是由前哈佛大學癌症與免疫專家高橋弘醫師所提出，主要是將高麗菜、洋蔥、紅蘿蔔與南瓜加水烹煮製成。其富含膳食纖維、維生素和植化素，其中她特別強調，植化素為存在植物中的化學物質，確實能減少發炎、調節免疫和預防慢性病。

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不過，許芷瑜說，這些可促進植化素活化的酵素「通常較不耐熱」，而且維生素也容易在料理過程中流失。此外，這碗蔬菜湯中，並沒有提供足夠的蛋白質，她認為飲食的多樣性與均衡性非常重要，不必受限於特定的食譜或配方，若只強調某些食材的好處，很可能導致其他營養素被忽視。

事實上在今年2月，台灣事實查核中心就曾針對「爆紅《哈佛蔬菜湯食譜》」做出解釋，文中諮詢臺安醫院營養師孫榕，她表示，傳言提到的蔬菜、根莖類都是很好的營養來源，但別的蔬果也都有，挑選當季當地最新鮮、營養成分最飽足的食材，也可避免運送過程中導致營養成分的流失。她認為，傳言過度強調特定蔬菜的優點，缺乏更全面性的飲食觀念和建議，容易誤導民眾固定只吃某些蔬菜，難達到多元、均衡飲食。

此外，事實查核中心根據傳言語意表示，蔬菜湯食譜出處為在哈佛進修過的醫師，依據一般認知，應是由哈佛大學官方發布或認可的內容，才能掛名哈佛，傳言卻說成「哈佛蔬菜湯」，容易造成誤解。經查詢網路上的公開資料，哈佛大學相關網頁下並無該食譜，而有烤甘藍、胡蘿蔔香菜湯、胡桃南瓜湯等，而蔬菜高湯（Vegetable Stock）的食譜也與傳言不同。

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