喝水公式「53535」美女醫激推！　解便秘還變瘦

▲喝水要小口小口慢慢喝，解便秘又瘦身。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

真的好熱，排汗量增加導致體液流失快，血液變得更濃稠，讓人容易口渴，此時必須喝水散熱防中暑。美女醫師許書華分享，喝水時要掌握少量喝、慢慢喝、分次喝3口訣，並搭配「53535公式」，於三餐前30分鐘喝500c.c.、兩餐間各喝300c.c.，此舉有助於增加飽足感、促進腸胃蠕動等效果。

天氣熱你喝的水夠多嗎？書心健康管理診所院長許書華在粉專發文衛教，不渴不等於水喝得夠，她根據台灣肥胖醫學會資料指出，每日建議飲水量為「體重X 30到40c.c.數」（倍數可視勞動力情況調整）。並且搭配減重喝水「53535」，能夠增加飽足感、促進腸胃蠕動，有助於解便秘、排便更順暢。

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▼一張圖看懂「53535」公式怎麼喝。（圖／截自粉專《書心健康管理診所》）

不只水量要喝足，怎麼喝也是關鍵！許書華分享，喝水時必須掌握「少量喝、慢慢喝、分次喝」3重點。她說明，每次攝取200到400c.c.，少量多次；每小時喝水不要超過800到1000c.c.。此外，也別一次灌太多水，身體無法吸收反而加速排尿，必須配合呼吸速度，一口一口慢慢喝；最後則是搭配生活作息，養成規律的喝水習慣。

粉專內文指出，正確喝水才能強健體魄兼瘦身，並提醒民眾，大口喝水雖然舒爽，但喝了等於沒喝。另外，瓶裝飲料開罐後很容易滋生細菌，盡量不要就口喝，且勿重複使用，自己帶環保杯最好。