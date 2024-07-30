腸癌初期難察覺！醫示警「左右兩側」症狀不同：發現大多已晚期

▲大腸直腸癌早期症狀不明顯，發現時往往都已晚期。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

「大腸直腸癌」是國人死因殺手之一，很多人並未落實篩檢，出現症狀就醫時都為時已晚。醫師指出，大腸直腸癌是安靜的癌症，「左右側大腸」病灶症狀大不同、也不明顯，其中也以「右側大腸」較難察覺，根據臨床觀察，患者發生症狀後才就醫，確診時往往已屬第三期、甚至是第四期。

中國醫藥大學新竹附設醫院院長暨外科部大腸直腸肛門外科醫師陳自諒指出，根據統計，每32分鐘約有1人罹患大腸直腸癌，每4人確診時已經是第四期，一旦是第四期，五年存活率就從71%降到15%。

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陳自諒進一步提到，其實大腸直腸癌病灶症狀大不同，「左側（遠端大腸）」容易出現腸阻塞、排便改變習慣、血便等；但若發生在「右側（近端大腸）」，因為糞便尚水分較多，且大腸管徑較寬，症狀更容易被輕忽。

在治療上，第一期到第三期會以手術治療為主，並視情況加化療，降低復發風險，到了第四期則以化療、標靶治療等全身性治療為主力，也會依患者腫瘤縮小狀況，進而考慮手術。

但陳自諒直言，臨床上仍有23%患者，無法直接手術，主要是轉移性大腸直腸癌類型，這時就建議與醫師討論，並進一步檢查使用標靶藥物的可能性。

陳自諒提醒，國健署目前提供50至74歲民眾，每2年1次的免費糞便潛血檢查，根據研究顯示，規律進行檢查，可降低29%晚期腸癌發生風險、35%死亡率，若有家族史的高風險族群，建議可以及早進行大腸內視鏡檢查，避免罹患腸癌而不自知。