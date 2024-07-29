感染率高於愛滋！HPV也會侵襲男性　醫示警「頭頸癌」風險高

▲醫師示警，HPV也會威脅男性。（圖／記者黃克翔攝）

記者趙于婷／台北報導

人類乳突病毒（HPV）主要藉由性接觸傳染，但也有機會因皮膚、黏膜接觸到帶有HPV的物品而在不知不覺中感染 ，潛伏期可能長達10年之久，讓菜花、頭頸癌、子宮頸癌等悄悄上門。醫師指出，根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的研究指出，HPV傳染力遠高於愛滋病，但調查發現，台灣人對於HPV的預防觀念仍有待加強。

近期台灣男性學暨性醫學醫學會進行「台灣民眾對於HPV的預防認知調查」，結果顯示，多數男性仍將HPV與「子宮頸癌」劃上等號，顯現台灣民眾對於HPV的預防觀念仍待加強。根據美國研究推估，平均約每2位18到59歲男性就有1位感染HPV，機率將近5成，因此男性疏於預防即是暴露在感染風險之下。

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臺大醫院副院長暨耳鼻喉科主治醫師婁培人指出，男性有較高的HPV相關「頭頸癌」致病風險，根據台灣最新的癌症登記報告指出，頭頸癌是國內常見癌症發生率第六名，更位居男性十大癌症發生率中的第三名。

婁培人說明，人人都有可能感染HPV，值得注意的是，HPV雖主要經由性接觸傳染，但也有機會因皮膚、黏膜接觸到帶有HPV的物品而在不知不覺中感染，因此經常被稱作是一種「危機四伏」的病毒。

不過根據調查顯示，逾半數民眾認為一生中累積3到6位性伴侶感染HPV機率僅有5成，低於研究數據的9成，另外，僅有4成民眾認為HPV與「頭頸癌」相關且多數人仍將HPV與「子宮頸癌」劃上等號，此結論揭示民眾對於HPV與男性癌症的關聯性仍不甚了解。

另有研究發現，男性在感染HPV後較難自然產生抗體，一項全球性分析則指出男性有較高的頭頸癌發生風險，因此男性疏於預防即是暴露在相關高風險之下。

婁培人提醒，HPV疫苗對於相關癌症的預防已被證實，美國臨床腫瘤學會近期發表一項研究顯示，男女性依醫囑接種HPV疫苗，可幫助降低罹患任何疫苗涵蓋HPV型別相關的癌症風險，當中男性頭頸癌的罹患率更減少約56%。

目前台灣已於2018年底開始推動國中女生公費接種HPV疫苗，也傳出國健署即將在2025年取得經費並全面提供國中男女生接種HPV疫苗。

對此，婁培人提醒，有部分民眾對於疫苗副作用有較多顧慮，但民眾不用過度恐懼，因多數人接種後，較常見的不良反應為接種部位腫痛或頭痛等輕微且短暫的狀況，與流感疫苗副作用並無太大差異，建議男女要依醫囑接種HPV疫苗、安全性行為及女性定期抹片檢查。