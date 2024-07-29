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騎自行車能增強免疫、延年益壽！　關節炎患者也很適合

▲▼自行車手。（示意圖／達志影像）

▲研究顯示，相較於不騎自行車的人，長期習慣騎自行車者患有退化性關節炎（OA）的風險低了21%。（示意圖／達志影像）

文／常春月刊

關節痛、關節炎的患者，運動選擇跑步還是游泳比較好？其實騎車更好！據美國國家衛生研究院（NIH）資助的研究發現，騎自行車可改善健康，而且無論老少都很適合，甚至連受關節炎、關節疼痛困擾的人來說，也很適合，還能預防關節炎發生，研究刊登在《運動訓練醫學與科學》期刊。

這項研究收集了大約2600名年齡介於40多歲至80歲、平均年齡在64歲的男女，這些人因為體重、家族病史或有關節舊傷等因素影響，罹患膝關節炎的風險比較高；研究中針對他們的運動習慣進行調查，並同時拍攝受測者的膝關節X光，評估有無膝關節炎。

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研究分析顯示，經由X光片佐證，相較於不騎自行車的人，長期習慣騎自行車者患有退化性關節炎（OA）的風險低了21%。

騎自行車都靠腳的伸展、收縮，為什麼反而能降低關節退化的風險？研究人員分析，騎自行車時有助於增強膝蓋周圍肌肉的力量，以固定節奏踩踏單車踏板的動作能促進關節液流動，而關節液是關節腔內的組織液，有潤滑作用、可減少關節摩擦程度、緩衝外來震動，充分流動時，還能為軟骨提供養分，所以，反而有助於保護關節。

研究團隊指出，50歲以上族群特別容易出現膝蓋軟骨磨損而引發退化性關節炎，這是最常見的關節炎，全美有超過3250萬人受此症困擾。騎自行車雖然也有一定程度的受傷風險，但整體而言，比起慢跑、打籃球等負重運動，騎單車時關節承受的重量非常小，關節受到的衝擊很少，而且曾有研究指出，每周騎車一小時，能降低22％的早死風險，放假不妨來騎騎車！

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關鍵字： 常春月刊 關節炎 自行車 單車

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