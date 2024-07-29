「果汁、果乾」不能取代水果！營養師曝「NG地雷」

▲果汁不能取代水果，恐糖分攝取過多。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

水果是很重要的營養來源，但現代不少人忙碌，常常利用「市售果汁或果乾取代水果」。對此，營養師指出，大部分瓶裝果汁都是用濃縮果汁還原，也會添加糖，且製作過程中，大多會過濾掉膳食纖維，不僅營養成分流失，糖分反而會增加身體負擔，而果乾也是常見添加色素、香料或防腐劑。

根據國健署的每日飲食指南建議，每天應攝取至少2份水果，而每份的份量，大約是一個女性的拳頭大小，若為切塊的水果，則以飯碗的7分滿為一份的量。

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台北市立聯合醫院忠孝院區營養科營養師傅茵指出，平均來說，每份水果的熱量約60大卡、醣類15公克，許多人誤以為水果甜度和熱量呈現正相關，其實不然，甜度高的水果，熱量不一定比較高，也不代表醣類含量較多或容易導致血糖上升。

值得注意的是，不少人都會喝市售果汁取代水果，傅茵表示，大部分瓶裝果汁都是使用濃縮果汁還原而成，濃縮果汁在製作過程中，會經過高溫、高壓、殺菌的過程，容易導致維生素流失，也會添加糖，且製作過程中，大多會過濾掉膳食纖維。

若真的想喝果汁，建議可以偶爾選擇現打果汁，但需要注意衛生安全，確認使用的水果是否新鮮，果汁機和器具是否有正確清洗與消毒，作業環境是否整潔，以及人員在製作過程中是否佩戴手套。

另外，水果乾的攝取量也要特別注意，水果乾是水果脫水而製成，雖然來自天然食材，看似安全、養生的小點心，仍然要留意攝取量，經過脫水後雖然縮小了體積與重量，但提供熱量的葡萄糖、果糖仍存在其中，也就是說，即使攝取較少份量的水果乾，也已經達到一份水果的熱量了。

傅茵舉例，每100公克的芒果約55大卡，同樣重量的無糖芒果乾就含有328大卡，若添加糖去蜜漬的果乾，熱量、糖份都會再增加，另外要注意，許多水果乾產品都會額外添加色素、香料或防腐劑，如二氧化硫、偏亞硫酸氫鈉、亞硫酸鉀等，購買前記得多注意食品成分與標示。

傅茵提醒，建議民眾選購在地、當季的水果，除了減少因國際運輸而增加的碳排放量，在地時令蔬果，從產地到餐桌，所經過的時間越短，需要使用的農藥及防腐措施越少，也較能保留住營養素。



除了營養素，清洗水果以清水流動沖洗10到15分鐘為佳，網路上流傳以鹽水、小蘇打、醋等清洗方式，目前並沒有任何科學能證實清洗效果較佳，甚至有可能會影響農藥分解，所以建議民眾以簡單的清水沖洗即可。

