吃荔枝喉嚨痛！「最佳吃法曝」4招不上火　營養師認證

▲荔枝香甜又多汁，讓人愛不釋手（示意圖／南投醫院提供）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣每年5～8月盛產荔枝，香甜多汁的滋味讓人忍不住一顆接一顆。但營養師雷小玲提醒，荔枝性質溫熱，吃太多容易引起喉嚨痛、眼屎多、便秘、長痘痘及口腔潰瘍等上火症狀。因此她建議，一次吃5～6顆淺嚐即可；另外，也可搭配涼性食物，如綠豆湯、菊花茶、西瓜、哈密瓜；以及搭配多喝水、減少其他熱性食物，就能防止越吃越火。

營養師雷小玲在粉專《吃出小齡感 - 雷小玲營養師》分享怎麼吃荔枝，才能避免上火4方法：

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1.適量吃：一次吃5～6顆就好，別一次吃太多。

2.搭配涼性食物：像是綠豆湯、菊花茶、西瓜、哈密瓜、小黃瓜，能平衡體內代謝。

3.多喝水：平衡荔枝過多的糖分，幫助體內代謝，也可平衡過燥的身體。

4.減少其他熱性食物：像是薯條、炸雞、過油的粽子、辛辣食物等。

▲荔枝性質溫熱，吃多可能引發口腔潰瘍、喉嚨痛。（示意圖／記者李佳蓉攝）

中醫師鄭智仁曾表示，荔枝味甘、酸、性溫，有養心安神、理氣補血之效。但有研究指出，在極少數情況下，吃荔枝會導致過敏，患者吃荔枝後出現蕁麻疹，紅斑、搔癢、嘴唇腫脹、咽喉腫脹、呼吸困難或腹瀉等問題，而研究也觀察到，吃下一定份量的荔枝，會引起搔癢、喉嚨痛、牙齦腫脹、口腔潰瘍甚至發熱和炎症，這類反應可能與「上火」有關。

鄭智仁建議，每個人的體質各有不同，難以確定吃多少荔枝才是適當不過量，但如果不確定自己是否對荔枝過敏，可以先嘗試吃2、3顆，如果吃後出現不適反應，就不要多吃。

營養師高敏敏也提醒，患有慢性疾病，「尤其是糖尿病、高血脂，控制醣分更要注意份量，避免血糖波動、血脂肪飆高。」荔枝富含豐富維生素C，可保護細胞、修復組織、增加免疫力，是很好的維生素C水果，民眾要把握時機品嚐荔枝，更要聰明吃。

▲家事達人陳映如過去也用類似的方法保存荔枝，7天後打開沒變黑。（圖／陳映如授權提供）

不想讓買來的荔枝果皮快速硬化，農糧署在粉專《鮮享農YA - 農糧署》發文分享，可視用途及食用頻率以整束冷藏、個別泡鹽水冷藏及剝殼冷凍保存，「3保鮮方法」 如下：

1.整束冷藏：將荔枝噴上水，再用白報紙包裹後放入塑膠袋中，綁緊冷藏，可保鮮3～5天。

2.泡鹽水冷藏：保留一點蒂頭剪下荔枝，放入鹽水中浸泡5分鐘，瀝乾後放入保鮮袋，可保鮮7～10天。

3.冷凍保鮮：將荔枝剝殼去籽放入保鮮盒，並冰存於冷凍庫中，可保鮮1個月。

農糧署說，荔枝不只多汁鮮甜，更含有鉀、檸檬酸、精氨酸及維生素B、C等營養，但因荔枝屬於「高升糖指數」之水果，傳統亦有「一把荔枝三把火」的俗諺，因此應避免空腹食用；另需要控制醣分者請先洽詢醫師意見，並酌量食用。