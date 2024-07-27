中南部血液庫存爆「急缺」警示！颱風豪雨狂炸　台中O型剩2.7天

▲颱風影響血液庫存量明顯不足，疾呼民眾捐血，捐血資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

凱米颱風帶來驚人雨勢，中南部成淹水重災區，影響所及連血庫都拉警報。根據血液基金會最新統計，全台血液庫存量4.9天處於偏低，特別是台中、高雄捐血中心最為嚴重，台中4種血型都不足安全庫存，A型與Ｏ型更是不足4天的「急缺」狀態；高雄也有3種血型亮紅燈，其中A型血最慘「急缺」。

血液安全庫存量需維持有7天份以上，根據血液基金會統計，今日全台血液庫存僅4.9天，若以各血型細分，A型剩4.7天、B型血剩6.0天、O型血剩4.3天、AB型血剩5.7天，全部都屬於偏低情況。而近一步細看，肩負中南部用血的台中捐血中心與高雄捐血中心情況又最慘。

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統計顯示，台中捐中血液總庫存僅有4天，各類血液庫存都不足，其中O型僅2.7天幾乎探底、A型僅3.8 天，兩類血液都已經達到「急缺」的警示。高雄捐血中心整體血液庫存僅4.1天，除AB型之外都未達安全庫存，又以A型僅3.2 天同樣處「急缺」狀態。

血液基金會公關專員杜文靖受訪表示，颱風影響有放颱風假，南高等部分地區甚至放了三天，當地捐血中心運作、募血受到影響、血量吃緊是必然。

杜文靖也提到，颱風過後中南部仍大雨不斷且有大雨致災等情況，民眾可能要處理自家災情，甚至因為一直下雨，民眾也不太可能冒大雨出門捐血；即便是今天部分捐血活動現場出現有意願者，也可能受到雨勢影響而沒有實際捐血，種種因素都讓中南部血液庫存持續吃緊。

杜文靖表示，民眾的用血不會因為颱風而減少，需求仍在，而這兩天週末假日，希望民眾行有餘力可以挽袖捐血，幫助有需要的人。