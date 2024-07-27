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她跌倒才發現嚴重骨鬆！　醫揭「身體3警訊」：常腰痠背痛小心

▲▼人口老化,高齡化社會,老人,健康,運動,長照。（圖／記者李毓康攝）

▲有長者感覺自己身高變矮、常常腰痠背痛，但不以為意，檢查發現有嚴重骨鬆。（示意圖／記者李毓康攝）

文／健康醫療網　記者王冠廷報導

76歲的榮民張奶奶在幾年前感覺自己身高變矮，也經常覺得腰痠背痛，但覺得就是老了，不以為意，直到有次半夜想上廁所，起身時沒有站穩，往前撞到桌子，跌坐在地，左側髖骨痛到全身不能動彈，家人送至醫院，經X光攝影檢查發現髖骨骨折，緊急開刀治療，在進行骨密度測試後，發現骨密度T值低於-2.5，為嚴重骨質疏鬆症患者。

骨質疏鬆症早期無明顯症狀 身高、駝背可觀察

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臺中榮總嘉義分院骨科主任醫師孫弘諺表示，「骨質疏鬆症」是骨頭內部鈣質日漸減少，形成許多孔洞，使骨骼變的疏鬆脆弱的病症。通常在早期沒有明顯症狀，但可以從身高變矮、駝背等變化觀察到有骨質疏鬆的症狀，嚴重時容易發生脊椎壓迫性骨折引起的腰痠背痛、關節變形，遇到輕微碰撞或跌倒也容易導致骨折。

骨鬆危險因子多 女性比男性更容易發生

弘諺指出，造成骨質疏鬆的風險因子很多，一般而言，女性與同齡男性相比骨密度較低，尤其是早於40歲停經、歷經更年期、或兩側卵巢切除的女性很容易發生骨質疏鬆。但一般大眾無論男女，若長期缺乏運動、長期抽菸、飲酒過量，飲食缺鈣，都會引發骨質快速流失。

弘諺補充，雖然骨質疏鬆症不會遺傳，但家族中若有人曾經罹病，自己發生骨鬆、骨折的機率也會提高；此外，體型瘦小、骨骼小的人，還有因氣喘、免疫風濕等疾病需服用類固醇藥物的病患，骨骼相對脆弱，也是骨質疏鬆症高風險族群。

荷重運動＋攝取高鈣食物 為自己多存骨本

孫弘諺分享，適度的做一些對抗地心引力的荷重運動，能夠提升骨質密度並增強肌力，改善身體的協調平衡，降低跌倒骨折的風險，例如爬樓梯、健走、慢跑、跳繩、球類運動、登山等。

此外，平時多攝取鈣質、維生素D3、乳品及蛋白質，全素者也可以多吃豆類、未過度加工豆製品、黑芝麻、紫菜、綠色蔬菜等補充鈣質，保持適當體重，不吸菸、節制飲酒，並避免過度飲用咖啡。而透過每天上午10點前或下午2點後的適當日曬10至20分鐘(注意不要曬傷)，也能幫助體內維生素D3轉化，促進腸道吸收鈣質以合成骨鈣，幫助預防多種慢性疾病風險。

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