她跌倒才發現嚴重骨鬆！　醫揭「身體3警訊」：常腰痠背痛小心

▲有長者感覺自己身高變矮、常常腰痠背痛，但不以為意，檢查發現有嚴重骨鬆。（示意圖／記者李毓康攝）
文／健康醫療網 記者王冠廷報導
76歲的榮民張奶奶在幾年前感覺自己身高變矮，也經常覺得腰痠背痛，但覺得就是老了，不以為意，直到有次半夜想上廁所，起身時沒有站穩，往前撞到桌子，跌坐在地，左側髖骨痛到全身不能動彈，家人送至醫院，經X光攝影檢查發現髖骨骨折，緊急開刀治療，在進行骨密度測試後，發現骨密度T值低於-2.5，為嚴重骨質疏鬆症患者。
骨質疏鬆症早期無明顯症狀 身高、駝背可觀察
骨鬆危險因子多 女性比男性更容易發生
孫
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荷重運動＋攝取高鈣食物 為自己多存骨本
孫弘諺分享，適度的做一些對抗地心引力的荷重運動，能夠提升骨質密度並增強肌力，改善身體的協調平衡，降低跌倒骨折的風險，例如爬樓梯、健走、慢跑、跳繩、球類運動、登山等。
此外，平時多攝取鈣質、維生素D3、乳品及蛋白質，全素者也可以多吃豆類、未過度加工豆製品、黑芝麻、紫菜、綠色蔬菜等補充鈣質，保持適當體重，不吸菸、節制飲酒，並避免過度飲用咖啡。而透過每天上午10點前或下午2點後的適當日曬10至20分鐘(注意不要曬傷)，也能幫助體內維生素D3轉化，促進腸道吸收鈣質以合成骨鈣，幫助預防多種慢性疾病風險。
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