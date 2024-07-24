他為孩子考上清潔隊卻罹口腔癌四期　陽光呼籲伸援手助癌爸渡難關

▲達哥兩年前罹患口腔癌，經陽光協助重返職場。（圖／陽光基金會提供）

記者洪巧藍／台北報導

「我不能倒下，要給孩子一個安穩的家。」48歲的達哥原本在資源回收場做薪水不到3萬元的工作，兩年前，為了讓孩子有更好的生活，他努力考上錄取率不到2成的清潔隊工作，沒想到沒多久就確診為口腔癌第四期。陽光基金會發起病友服務暨防治計畫籌募服務經費，盼大眾伸出援手幫助口腔癌病友度過難關。

據衛福部110年癌症登記報告顯示，台灣每年有逾8千人罹患口腔癌，並已連續4年逾3千人因口腔癌死亡，口腔癌好發於45歲以上中壯年男性。陽光基金會指出，這階段通常屬於家中經濟支柱，依照基金會服務經驗顯示，約有7成病友過去從事體力繁重工作，一旦確診家庭便搖搖欲墜。

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▲達哥努力復健改善手術後遺症，盼盡早工作養家。（圖／陽光基金會提供）

達哥本身作為家中唯一的經濟支柱且又是低收入戶，上有年邁的母親，下有3名就學中的孩子。他擔心：「我倒了，家人、孩子怎麼辦？」

他選擇積極面對手術、化療及放射線療程，期間體重驟降15公斤，透過醫院社工轉介至陽光基金會，陽光社工訪視了解達哥的生活困境後，安排治療師協助復健指導，解決張口不易、肩頸僵硬的問題；並提供營養品補充營養、連結經濟補助舒緩無法工作期間的經濟壓力。

為能早日康復賺錢養家，達哥在復健過程中從不喊苦，總是3倍努力完成治療師的功課，他相信「再難的關卡都會過去」，孩子也很爭氣地年年獲陽光獎學金，復健半年後達哥重回清潔隊工作，持續為給家人安穩的生活努力打拼。

陽光基金會執行長舒靜嫻表示，罹患口腔癌後常需經歷手術、化療、及放射線治療等療程，面臨術後顏面損傷及口齒不清、體重下降與營養不足等問題，陽光提供營養品幫助他們維持體力撐過療程，並提供定點及外展的復健服務以克服吞嚥困難、說話功能的障礙，幫助口友們能夠不放棄希望、重拾健康、繼續守護他們的家庭。

陽光基金會表示，即日起至8月31日止，指定捐款支持「口腔癌病友服務暨防治計畫」，幫助病友在營養、復健、心理、經濟等方面獲得支持，捐款滿1000元贈送貓福珊迪旅行收納袋乙組，歡迎民眾踴躍支持守護口腔癌病友及其家庭。

劃撥帳號：05583335(陽光社會福利基金會)

線上捐款：https://lihi2.com/7Zdp0