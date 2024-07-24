不是巧合！「洗澡時靈感爆發」3關鍵　心理師證實了

▲洗澡時總能爆出滿滿靈感，這是巧合嗎？ （示意圖／記者劉維榛攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你有想過為什麼「洗澡時總能靈感大爆發」？甚至有人為了想出好點子，特地跑去洗澡。心理師余佳容分析3原因，包括預設模式網路，此時大腦比專注做事時更加活躍；以及洗澡時安靜獨處有助思考，促進靈感湧現；最後則是放鬆與壓力減輕，大腦與創意相關的區域更加活躍。若下次有需要靈光一閃時，不妨試試簡單、適合放鬆神遊的活動。

心理師余佳容在粉專引述美國華盛頓大學心理學家沙爾的說法，指浴缸、床和巴士，是3個「最容易靈感爆發」的地點，其中浴缸奪下第1名。當從事放空單調的活動，就是最容易靈光乍現的時刻，可能與3關鍵有關：

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1.預設模式網路

人的大腦在進行不需要太多注意力的例行事項時，會採用「預設模式網路」（default mode network），這種腦部活動模式會連結腦中十幾個區域，此時的大腦比專注做事時更加活躍。

2.安靜獨處有助思考

洗澡時是一個相對安靜、無干擾的時刻，這有助於大腦專注於內在的想法和感受，從而促進靈感湧現。

3.放鬆與壓力減輕

洗澡是個放鬆身心的活動，能夠減輕壓力和焦慮。當身體處於放鬆狀態時，大腦中與創意相關的區域也更活躍，這有助於想法的激發。

余佳容說，這也是創意領域的工作者，都特別需要散步、神遊、放鬆的緣故，就是因為這些活動都有助於大腦激發創意 。