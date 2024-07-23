生理食鹽水缺口持續！食藥署揭最新輸液專案進口量：326萬瓶抵台

▲食藥署副署長王德原說明輸液，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）



記者洪巧藍／台北報導

輸液大廠「永豐化學」停產衝擊國內大型輸注液藥品供應，食藥署日前預估供貨要到10月才能回穩，食藥署今（23）日再公布最新專案進口情況，到本周為止已經325.96萬瓶/袋抵台；加上國內專案製造增產，已陸續分配予醫療機構共634家次，合計約320.11萬瓶/袋。

食藥署副署長王德原指出，為滿足臨床需求，經請國內合格廠商持續增產，並核准專案輸入，累積至本周，專案輸入生理食鹽水，以500 mL計，抵台數量將達約325.96萬瓶/袋（包括本周29.23萬瓶/袋），食藥署並經調查臨床需求，至113年7月23日中午，已陸續分配予醫療機構共634家次，合計約320.11萬瓶/袋（國產+專案輸入）。

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食藥署目前已將替代藥品資訊公布於「西藥供應資訊平台」，並建立媒合機制，醫療機構無法購得藥品時，可至該平台通報，亦會安排專人聯繫通報機構，並媒合廠商供應，至113年7月23日，計380間醫院及診所通報，共媒合942件。

食藥署已於「藥品供應監測系統」建置「輸注液藥品需求填報」功能，並於113年6月7日開放醫療機構定期填報需求，以利後續藥品分配。

食藥署將持續調度藥品供應，並再次呼籲醫療機構，各類大型輸注液藥品切勿大量或重複訂購、避免浪費及使用於非臨床必要的用途。