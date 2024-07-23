多吃這3種食物認知功能、血壓都改善了 全麥麵包入列

▲酪梨。（圖／Unsplash）

文／常青月刊

專家說：「一天一顆蘋果，疾病遠離我。」這句話可能大家都聽膩了，現在研究指出，「天天吃酪梨、可可亞、全穀類食物，讓人更健康！」

酪梨能減少體內低密度脂蛋白

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綠色的酪梨牛奶，有些人覺得怪怪的，很難送入口。不過，根據刊登在《美國心臟學會期刊》中，由美國賓州州立大學團隊發表的研究指出，肥胖者只要每天吃1顆酪梨，就能減少體內低密度脂蛋白，也就是俗稱「壞膽固醇」的比例。

研究人員讓受試者吃一般的飲食加上1顆酪梨，連續吃5週，受試者血中壞膽固醇每公升下降13.5毫克，體脂率和三酸甘油酯含量也都下降，比起每天吃低脂飲食者降低的7.4毫克的效果更好，但美中不足的是酪梨熱量偏高，所以，吃酪梨時還是要控制份量。

多吃可可亞能增強記憶力

發表在《美國臨床營養學期刊》中，由義大利研究團隊發表的研究則發現，想要增強記憶力，就要多吃可可亞。研究團隊的研究計畫分成兩段式，第一階段已經在2012年發表在《高血壓期刊》，發現可可亞中黃烷醇成分，有助年長者的認知能力和心臟的代謝。

在第二階段的研究中，則是再招募一群從61歲到85歲的老年男女進行3組的雙盲測試。所有受試者都沒有認知障礙，第一組食用高劑量黃烷醇993毫克，第二組的攝取量為520毫克，第三組則食用低劑量48毫克黃烷醇，研究時間為期8週。

之後研究人員分析受測者的認知能力，並分析他們的胰島素阻抗性、血壓與多項新陳代謝指標，結果顯示，攝取高劑量和中劑量黃烷醇的人，在8週後整體認知功能大幅提升，甚至連胰島素阻抗衡、血壓和新陳代謝都有所改善。

全穀類食物能幫助延年益壽

至於很多人都在吃全穀類食物的風潮，更是有延年益壽的效果！哈佛大學收集從1980年到2010年，近7萬4千位女性及4萬4千位男性的健康狀況資料並進行分析，發現在1984年時，大多數受測者的健康狀況良好，但是到了2010年，卻已經有2萬6千人死亡。

研究人員發現，每天攝取約28克包括糙米、燕麥片、全麥麵包等全穀類食物的人，可降低整體死亡率約5％，也能減少9％死於心臟病的風險，這項研究刊登於《美國醫學會內科醫學期刊》。

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