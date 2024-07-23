德州鮮切牛排進口美國醬料「驗出致癌物」　家樂福也上榜

▲德州鮮切牛排進口的BBQ醬和肋排用調味料皆被驗出殘留農藥環氧乙烷。（圖／食藥署提供）

記者張乃文／台北報導

食藥署今日公布邊境不合格名單共20項產品違規。其中家樂福自美國輸入和德州鮮切牛排輸入的醬料皆驗出致癌物環氧乙烷，我國規定為不得檢出。食藥署表示，美國邊境報驗的調味醬採加強抽批查驗，抽驗比例為20至50%以上，時間自今年1月8日至12月31日止。

食藥署副署長林金富說明，今日公布的邊境不合格名單中，自美國輸入醬料，包括輸入業者為路德斯股份有限公司進口的BBQ醬和肋排用調味料皆被驗出殘留農藥環氧乙烷0.2 mg/kg、2.6 mg/kg。他表示，台灣針對環氧乙烷是不准使用，檢測方法定量極限0.1ppm為法規值；而美國是准用。

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林金富表示，環氧乙烷已被世界癌症研究機構定義為一級致癌物質，因此不會對環氧乙烷訂定殘留容許量。他表示，目前針對業者會從加強抽批調整為逐批查驗。

▲家樂福進口美國醬料驗出環氧乙烷。（圖／食藥署提供）

林金富提到，食藥署針對美國邊境報驗調味醬採取加強抽批查驗，比例為20至50%，持續至年底。

另外，家福股份有限公司自美國輸入調味醬Taco醬同樣被檢出殘留環氧乙烷0.1ppm，剛好是檢驗方法的定量極限，因此同樣被判定為不合格，業者將從加強抽批調整為逐批查驗。