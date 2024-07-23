忠孝SOGO超市「韭菜花、玉荷包」農藥超標！國賓、新馬辣也上榜

▲北市蔬果農藥稽查違規產品，國賓大飯店中餐廳的香菜（芫荽）超標。（圖／北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

又有知名店家的蔬果農藥超標！北市衛生局今（23）日公布蔬果農藥殘留抽驗結果，有16件不符規定，包含忠孝SOGO超市Fresh Mart的「韭菜花」與「玉荷包」、國賓中餐廳的「香菜」還有新馬辣經典麻辣鍋-信義遠百店Plus+的秀珍菇都檢出違規，其中韭菜花和香菜甚至同時有2種農藥超標，都已經下架，並且移請蔬果來源業者所轄衛生局處辦。

台北市政府衛生局定期至北市市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥，113年6月共計抽驗50件蔬果產品，檢驗結果16件產品不符規定，包含「豌豆」、「荔枝」各3件；「芹菜」、「香菜」、「韭菜花」各2件；「秀珍菇」、「蒜苗」、「芒果」、「百香果」各1件，各檢出1-5項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定。

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▲▼北市蔬果農藥稽查違規產品，太平洋崇光百貨Fresh Mart的韭菜花（上）與玉荷包（下）。（圖／北市衛生局提供）

其中太平洋崇光百貨股份有限公司（Fresh Mart忠孝店）有兩項違規，其中一款韭菜花檢出2種農藥超標，分別是殺蟲劑羥基加保扶0.13ppm、加保扶0.18ppm，標準為0.2ppm以下，以及殺蟲劑依芬寧0.05ppm，標準為不得檢出，其來源廠商為北市萬華區果菜行。

另一項違規產品則是玉荷包荔枝，被檢出殺菌劑待克利1.4ppm，其標準為0.5ppm以下，來源廠商為新北市中和區，移請新北市政府衛生局處辦。

而國賓大飯店中餐廳的香菜（芫荽）檢出2種農藥違規，分別是殺菌劑亞賜圃0.05ppm，標準為0.01ppm以下、殺蟲劑賽達松0.03ppm，其標準為0.01ppm以下；新馬辣經典麻辣鍋-信義遠百店Plus+（信遠國際開發股份有限公司）的秀珍菇檢出殺蟲劑陶斯松0.03ppm，標準為不得檢出。

台北市衛生局表示，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，係違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。若無法交代來源，則依同法第47條可處分販售業者新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。