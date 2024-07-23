日本進口「米油」又驗出致癌物！　1080公斤退運銷毀

▲日本米油被驗出含致癌物。（圖／食藥署提供）

記者張乃文／台北報導

食品藥物管理署今（23）日公布邊境查驗結果，自日本進口的米油及印度進口玄米油，皆被檢出「縮水甘油脂肪酸酯（GEs）」超標。食藥署說明，業者將從一般抽批調整為加強抽批，若以整個國家來看，一個月內出現三批不合格或累積不合格率達10%，會對該國採取較強管制措施，要求提出改善說明。

食藥署今日公布邊境不合格名單共20項產品違規。其中日本進口「三和油脂株式會社 本社工場」製造的米油再度被檢出縮水甘油脂肪酸酯1545 μg/kg；而自印度進口的玄米油被檢出縮水甘油脂肪酸酯2639 μg/kg。

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食藥署說明，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，縮水甘油脂肪酸酯於市售供食用，或作為食品加工原料植物性食用油脂、魚油及海洋生物油脂，經過人體腸道水解成為縮水甘油，此時恐具有致癌性與基因毒性，因此國內規範縮水甘油/環氧丙醇計限量為1000 μg/kg GEs。

食藥署副署長林金富說，會針對業者自一般抽批調整加強抽批，而整個國家部分，若出現一個月內違規三批、或累積不合格率達10%，會針對國家採取較強管制措施，並要求提出改善說明。

林金富提到，目前日本在一個月內被抽驗出兩批不合格，若達到三批則會要求提出改善說明，一旦無法提出，將要求停止輸入不合格製造廠觀察。