「珍煮丹、覺旅咖啡」出包遭罰！北市抽驗飲冰品「9件衛生違規」

▲珍煮丹（內湖江南店）的橙香鮮茶被檢出腸桿菌科。（圖／北市衛生局提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

台北市衛生局今公布「113年第2波散裝飲冰品及配料抽驗結果」，檢驗結果9件不符合規定，其中多家知名店家飲冰品被檢出腸桿菌科或防腐劑不合格。包括「黑丸嫩仙草、珍煮丹、烈奶茶、Journey Kaffe覺旅咖啡」等，衛生局皆已依照《食安法》各開罰3萬元。

夏天是飲冰品的消費高峰，台北市衛生局自今年4月下旬起抽驗散裝飲冰品配料，此次抽驗95件飲冰品，包含冰品、食用冰塊、飲料及8件熟配料，依類別檢驗食品中微生物衛生標準，包括沙門氏菌、腸桿菌科、大腸桿菌、大腸桿菌O157:H7、金黃色葡萄球菌、單核球增多性李斯特菌及香豆素。

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▲「覺旅咖啡」的巧克力香蕉冰沙檢出腸桿菌科超標。

台北市衛生局食藥科科長林冠蓁指出，其中25件初抽不符規定，經通知業者限期改善，複抽結果仍有7件產品不符規定，針對不符規定業者，已依違反食品安全衛生管理法第17條及同法第48條第8款規定，處分製造業者新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

包括「黑丸嫩仙草古亭店」的四季青茶（含冰塊）、「珍煮丹（內湖江南）」的橙香鮮茶（原汁含冰塊不含配料）、「烈奶茶（忠孝復興店）」的金麥文火烏龍（含冰）、「杏玥冰坊」的紅豆牛奶冰（不含配料）、「橫濱牛排（南京微風店）」的香草霜淇淋、「馬祖奶茶（文山木新店）」的奶茶（不含冰塊不含配料）和「Journey Kaffe覺旅咖啡」的巧克力香蕉冰沙，都檢出腸桿菌科超標。

另北市衛生局也抽驗8件配料（粉圓、水晶、椰果、地瓜圓等），檢驗產品性質檢驗防腐劑、著色劑及過氧化氫，結果2件水晶產品檢出防腐劑。違規店家為「崑成商行（酷加飲品）」的魔法水晶和「武林茶文創人文茶飲坊（信義永吉店）」的武林茶原味寒天水晶。

▲「黑丸嫩仙草古亭店」的四季青茶檢出腸桿菌科超標。

林冠蓁表示，腸桿菌科被用來作為監測水、飲冰品及食品衛生指標之一，超過標準就表示在製作過程當中的衛生狀況、食材、器具及包裝過程可能遭受污染，又或是工作人員的個人衛生狀況不佳造成，至於常溫保存更是微生物繁殖的最佳環境，過高的腸桿菌科會進而影響飲冰品品質並縮短其保存期限。

林冠蓁提醒，業者應重視製作過程、環境衛生及自主管理情形，包括產品品質衛生、人員衛生等，從業人員應重視個人衛生做好定期體檢，注重手部清潔消毒，另要注意冰箱儲存溫度管控等衛生自主管理工作，民眾如有食品安全衛生問題或消費疑義，可電洽台北市民當家熱線1999（外縣市民眾請撥02-27208889）轉7079。