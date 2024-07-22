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糖尿病「吃1類水果」穩血糖！營養師曝清單

金黃色葡萄球菌,食藥署,即時生鮮蔬果,蔬菜,水果。（圖／記者嚴云岑攝）

▲糖尿病友選擇低GI值的水果，如芭樂、蘋果、柳丁，有助血糖平穩上升。（示意圖／本報資料照）

文／健康醫療網　記者林怡亭報導

現代飲食中，高糖、高脂肪和高熱量的食品越來越常見，如速食、加工食品、含糖飲料等，此外，快節奏的生活和高壓力的環境等多方面影響，使得現代人面臨更多的健康挑戰，增加了糖尿病的罹患風險。

在這樣的背景下，飲食方面成為了每位糖尿病患注重的議題，其中有關水果對於糖尿病的影響，一直也是大眾關注的焦點之一。日前，營養師侯沂錚在個人粉專《30+輕熟齡臨床營養師 侯沂錚博士》分享，近來，不少糖尿病患者在看診時詢問一個相似的問題：是否因為患有糖尿病，就需要避免食用太甜的水果？針對這個常見的疑問，營養師侯沂錚給出了詳盡的解答，指出適量地食用水果不僅對糖尿病患者無害，還可以通過選擇低GI值的水果來更好地控制血糖水平。

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控制血糖水果新知　糖尿病患適量攝取無妨

營養師侯沂錚強調，糖尿病患者並非需要完全杜絕水果的攝取。事實上，只要掌握好適量的原則，每天攝取適當的水果是完全可以的。他解釋，攝取一份約一個拳頭大的水果，甜度相當於3顆方糖，而每天至多可以食用兩個拳頭大小的水果量，對血糖不會造成過大的負擔，因此糖尿病患者無需過度擔心。

血糖,糖尿病。（圖／達志／示意圖）

▲聰明挑選低GI值的水果享用，同時也能有效管理血糖穩定。（示意圖／達志）

糖尿病友穩定血糖新秘訣　低GI水果為最佳選擇

此外，營養師侯沂錚也建議可以透過選擇攝取一些低GI值的水果，來控制血糖上升。他也進一步解釋了GI值（Glycemic Index，升糖指數）是評估食物進入人體後對血糖影響的一個重要指標。GI值越高，表示食物進入體內後使血糖上升的速度越快；反之，GI值越低，血糖上升的速度就越慢。

因此，對於糖尿病患者而言，選擇低GI值的水果，不僅有助於血糖的平穩上升，還富含膳食纖維和維生素，對於糖尿病患者的健康有很大的幫助，例如，蘋果、芭樂、蓮霧、奇異果、柳丁等。而中高等GI值的水果包含芒果、西瓜、龍眼、巨峰葡萄、荔枝等，則應避免食用，以免引起血糖的劇烈波動。

總而言之，控制血糖並不意味著完全剝奪美食的樂趣。營養師侯沂錚強調，不論是糖尿病患者還是一般大眾，建立好對低GI值的認知，透過適量且明智地選擇水果，每個人都可以在享用水果帶來的營養和美味，同時有效管理血糖的穩定！健康的飲食習慣和正確的食物選擇，不僅能夠預防和控制糖尿病，還能提升整體的生活品質。

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