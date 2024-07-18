用AI輔助疾病分類！台大醫院病歷資訊管理室　70年來不斷創新

▲台大醫院1954年聘請美國杜克大學病歷管理專家Bufkin女士來院協助籌設病歷室，錢思亮校長蒞臨剪綵。（圖／台大醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

台大醫院病歷資訊管理室成立至今已經滿70周年！院方特別舉辦學術研討會，分享台灣病歷資訊管理制度草創至今，即將邁入人工智慧時代的各項重大變革。台大不但是台灣第一個疾病分類索引系統及採用單一病歷號系統、建立病歷尾位數號碼歸檔原則，隨著科技進展，也是第一家實施電子病例的醫院，現在AI時代浪潮下，更運用AI輔助疾病分類編碼，70年來不斷創新與進化。

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▲台大醫院病歷資訊管理室成立70週年學術研討會。（圖／台大醫院提供）

台大醫院病歷資訊管理室成立70周年，研討會由台大醫院院長吳明賢主持，前副總統暨中央研究院院士陳建仁、中央健保署署長石崇良，以及新竹台大分院院長余忠仁、台大醫學院名譽教授吳寬墩兩位病歷室前主任均特地到場獻上祝福。

回顧過去，台大醫院病歷室最初是於1951由醫學院院長魏火曜和醫院院長高天成開始研議籌備，1954年聘請美國杜克大學病歷管理專家Bufkin女士來院協助籌設，同年7月19日正式成立，建立台灣第一個疾病分類索引系統及採用單一病歷號系統、建立病歷尾位數號碼歸檔原則。

▲台大醫院病歷資訊管理室舊照，日據時代珍貴病歷掃描後特別保存(左圖)、建立病歷尾位數號碼歸檔原則(右圖) 。（圖／台大醫院提供）

而且隨著時代演進，台大醫院病歷室也不斷有創新發展，例如在2004年，台大與美國同步，在國內首創病歷隱私週，自此每年均辦理小密封運動，訂定規範落實於員工日常作業中，保護病人病歷隱私。由於傳統紙本病歷字跡辨識不易、管理成本高加上調閱查找費時、保存不易等缺點，台大醫院於2009年5月27日通過檢查成為國內第一家實施電子病歷的醫院。

響應ESG的趨勢，台大醫院指出，院內全面無紙化後每年可節省2000多萬紙張，約4.2座101大樓、137坪檔區空間，由於無紙化成效斐然，近年陸續歸還病歷檔區空間提供院方使用，更節省4成以上的人力。

因應AI時代進展，台大醫院病歷室還運用AI輔助疾病分類編碼，成為全國第一家採用LLM （Large Language Model）在符合資安下應用於疾病分類編碼任務，獲得2022年SNQ智慧AI疾病分類編碼輔助系統標章及2023年第二十屆國家新創獎臨床新創獎。