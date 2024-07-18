拜登二度確診！感染醫揭長者「出現2症狀」要就醫

▲美國總統拜登感染新冠肺炎。（圖／路透）

記者張乃文／台北報導

美國總統拜登17日確診新冠肺炎，競選團隊說明，拜登目前症狀輕微。據了解，目前他已服用抗病毒處方藥Paxlovid，並將在德拉瓦州家中隔離。而這是拜登第二次確診新冠，我國感染科醫師指出，長者確診時，呼吸和活動力的狀態都要特別留意，另外，感染新冠疫情對於人體免疫仍有影響，年紀愈大，長新冠的機率也會愈高。

美國前總統川普日前才因槍擊事件受到各界關注，根據外媒報導，競選對手、現任總統拜登17日確診新冠肺炎。白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，拜登17日下午出現上呼吸道症狀，包括流鼻水、咳嗽以及身體不適，「他第一場活動感覺還好，但基於情況沒有緩解，於是進行了篩檢，結果確診新冠肺炎。」目前拜登已服用針對染疫患者的抗病毒處方藥Paxlovid。

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中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬提到，拜登已81歲，而長者本身若有潛在疾病，確診後要更留意呼吸情況和活動力。他說明，因為新冠感染有時會導致血氧下降，出現反應較差情況，一般正常人當血氧下降的情況出現時，會以「呼吸急促」作為補償，將需要的氧氣吸入，而年長者要特別留意的是，「精神不濟」、「昏睡」的症狀出現，可能是血氧問題，建議就醫。

黃高彬提到，這一波是「夏季新冠」，因此不只台灣，包括歐美、亞洲各國等地，都有流行情況。而拜登也非首次確診，對於身體的影響，他表示，新冠病毒本身就是會再感染的，也不會因為先前確診過，後續感染的症狀就減輕，現在的情況是因為病毒弱化，才導致症狀較輕微。

黃高彬表示，年紀愈大者，長新冠的機率也會較大，因為新冠病毒對人免疫影響仍大，尤其長新冠最常發生在65歲以上的女性，要特別留意。他建議，一般長者仍應施打疫苗，雖然沒有辦法預防，但可避免重症死亡，若擔心mRNA疫苗副作用較大，可選擇Novavax，雖然目前國內尚未有最新病毒株的疫苗，但仍建議先施打原有的疫苗提升保護力。

疾管署提醒，目前國內疫情仍處流行期，民眾務必落實勤洗手、出入人多擁擠或空氣不流通場所佩戴口罩及生病在家休息等良好個人衛生習慣，如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，可先使用新冠家用快篩試劑，並於就醫時告知快篩結果以利醫師診斷。

此外，呼籲感染後易併發重症或死亡之65歲以上長者，如已接種1劑且間隔12周（84天）請再接種第2劑，提高保護力，抵抗疾病威脅。