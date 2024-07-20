「一有尿意就去上」膀胱會變小！　醫：先憋15分鐘

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圖、文／今健康

憋尿對身體不好，不過也有一說「有尿就上也不好」，對此北市聯醫忠孝院區泌尿科程威銘醫師說明確有此事，也教大家如何訓練膀胱取得平衡。

憋尿對身體不好？怎樣不好？醫：整個泌尿系統都受影響。

憋尿會增加膀胱壓力：

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程威銘醫師表示，人在憋尿的時候膀胱會收縮，括約肌也會夾緊，膀胱壓力就會不斷增加，就可能引起各泌尿系統問題，包括尿道、膀胱及腎臟等。

壓力過大影響泌尿系統：

醫師說明，憋尿時膀胱壓力過大，尿液就可能逆流至腎臟、影響到腎功能，若經常如此自然會使得腎臟功能受損。其次是膀胱肌肉壁可能出現憩室，有點像是擠壓氣球，氣球冒出另一個空間，此空間就可能囤積尿液、排不乾淨。而憋尿時也會使得血循不易進入到膀胱壁當中，把尿放掉後也會有血液回歸產生的「再灌流傷害」，日久就可能使得膀胱纖維化，增加頻尿、疼痛、血尿、尿道感染等風險。

不是憋尿，但尿不出來也影響：

值得注意的是，雖然憋尿是刻意忍住的行為，但會造成同樣影響的也包括「尿不出來」，例如攝護腺肥大等，會阻擾排尿，也可能出現上述的問題，若再加上憋尿，自然更不利泌尿系統健康，提醒有尿不出來情況者多加注意，應盡早改善。

憋尿不好，有尿就上也不好？醫：膀胱有效容量漸漸減少。

憋尿對身體不好，許多人也會有尿就趕快去上，不過也常聽說「有尿就趕快排掉也不好」，對此程威銘醫師表示，此行為對身體確實會有影響，但更多的影響是在於對生活不便。

醫師說明，有尿就趕快上，膀胱就會漸漸縮小，儲存尿量的空間也會漸漸減少，想排尿的次數也會較為頻繁，一般膀胱有效容量約300c.c.～400c.c.，有尿就上的人可能會漸漸約100c.c.就想尿。而人是社會化的動物，並無法隨時想尿就尿，若是常常在出遊、開會、工作等時間動不動就想尿尿，自然會對生活造成影響。

憋尿不好，有尿就上也不好，醫教這樣上，鍛鍊膀胱最好！

飲水酌量＆訓練膀胱：

憋尿對身體不好，有尿就上會影響生活，程威銘醫師建議可評估自己的飲水習慣，以及良好的排尿習慣應取得平衡。醫師表示，對於飲水或喝飲料等，若稍晚有事、行車、看電影等，自然得要酌量飲用。而膀胱是個可以訓練的器官，視個人情況在有尿液時可稍憋住10～15分鐘，藉此可以訓練膀胱、避免膀胱縮小，也不會因憋尿太久對身體造成傷害，有助漸漸將膀胱有效容量增加回300c.c.～400c.c.的正常值。

一般正常排尿時間、次數：

每個人的排尿習慣都有所不同，不過以大方向而言，程威銘醫師表示，人的排尿次數約為一天8次，以睡眠時間8小時、醒著的時間16小時來看，平均約每2小時排尿一次是正常的。雖然排尿習慣也和日飲水量、飲食等有關，但若是遠超過或低於這樣的次數和時間，建議至泌尿科檢查了解原因。

6種情況盡早就醫檢查：

除了頻尿、尿不出來等情況，醫師也提醒，若發現自己有夜尿、急尿、尿量變小，甚至是出現血尿，這些都是泌尿系統可能有問題的警訊，未必是嚴重問題，但放任不管就可能變得嚴重，例如攝護腺肥大放任不管也可能導致洗腎，應提高警覺、盡早檢查。

本文經授權轉自：今健康《憋尿不好，有尿就上也不好？醫指原因，這樣上最好！》