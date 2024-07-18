「2種大便顏色」爆癌症警訊！醫示警：快檢查

▲便便的顏色可以看出健康警訊。（示意圖／視覺中國）

文／健康醫療網 記者吳儀文報導

大便不只是身體排泄出來的廢物，從糞便的顏色中其實也可以推敲出可能的消化道疾病。正常的糞便顏色為何？哪些糞便顏色又是身體的警訊呢？光田綜合醫院肝膽腸胃科主任陳俊欽一一說明。民眾在大號時也不妨觀察一下，了解自己的健康狀況。

為什麼大便會是黃棕色？醫：與「膽汁」有關

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一般正常大便的顏色會呈現黃棕色、咖啡色，陳俊欽主任表示，這主要是因為「膽汁」，剛從肝臟製造出來的新鮮膽汁為黃棕色，之後會進入膽囊儲存，存積一段時間後會慢慢轉為綠色，最後經由膽管進入十二指腸、小腸，幫助消化分解脂肪。

但並不是所有膽汁最後都會進入大腸隨著糞便排出。陳俊欽主任指出，約有90%的膽汁會從小腸末端再吸收回肝臟，僅有10%的膽汁會進入大腸和未消化的食物混合，當食物顏色和這些黃棕色或帶點淺綠色的膽汁混在一起時，就會使糞便以黃棕色、咖啡色的顏色呈現。

▲食物與藥物都是影響糞便顏色的因素。（示意圖／彰化醫院提供）

大便顏色會受飲食影響 4顏色可能是身體警訊

由此可知，糞便其實有可能會因為吃下的食物、藥物等影響而有不同的顏色，如：使用鐵劑或吃大量黑芝麻、內臟／豬血湯等，可能會解出黑便；吃紅色火龍果，可能會解出鮮紅色的糞便。

不過，陳俊欽主任表示，如果排除食物、藥物等因素，大便呈現以下顏色時，就有可能是「疾病」，需要進一步檢查：

－深綠色、墨綠色大便：

大便顏色越綠，代表膽汁濃度越高，這可能是小腸出問題，使得膽汁再吸收的量少、進入大腸的量高，如果又拉肚子伴隨右下腹疼痛，那腸發炎、腫瘤等都是可能的疾病，而最常見的原因就是「急性腸胃炎」，當小腸發炎時無法進行再吸收，就會使大便呈現深綠色、墨綠色。

－灰白便：

與深綠色、墨綠色大便正好相反，大便呈現灰白色代表糞便中沒有膽汁，可能是通道阻塞導致膽汁無法進入十二指腸。如果有眼睛變黃、皮膚變黃、茶色尿等症狀，就是「阻塞性黃疸」，大多數都是因為「胰臟癌」、「膽管癌」所致，少數是因為「總膽管結石」造成阻塞性黃疸產生灰白便。

－黑便：

大便如瀝青、柏油便，可能是「上消化道出血」，食道、胃、十二指腸出血都有可能使大便顏色變成黑色。主要是因為血液中的紅血球若遭到胃酸破壞，會釋放出鐵質，高濃度的鐵就會使大便呈現黑色。

－鮮紅便：

若解出大便為鮮紅色，則有可能是「下消化道出血」。

除顏色外也要注意「這些」 及早發現大腸癌風險

除了顏色之外，陳俊欽主任提醒，如果排便習慣改變、粗細／形狀改變、頻率改變、有裡急後重或解不乾淨的感覺等，很有可能是大腸癌的警訊，民眾應該要放在心上，及早就醫檢查，若早期發現大腸癌的前驅「大腸息肉」並進行切除，將可避免大腸癌風險。

而現在，國健署也有提供50～74歲民眾公費大腸癌篩檢服務，每2年可進行1次定量免疫法糞便潛血檢查，民眾可善加利用。另外陳俊欽主任也建議，年滿50歲的民眾應接受1次標準化大腸鏡檢查，平時也應多吃蔬菜水果、新鮮食材，避免高油脂類、西化飲食等，對腸道健康、預防保健才能更有幫助。

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