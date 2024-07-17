ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

圓禿是自體免疫疾病「多數5年內復發」　最嚴重眉毛、睫毛也掉光

▲圓禿落髮嚴重時，可能會造成「宇宙禿」，連眉毛、睫毛、鼻毛及頭髮都脫落精光。（示意圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

圓禿是一種自體免疫疾病，醫師指出，推估台灣約有5萬人有圓禿困擾，且多數在5年內復發，嚴重的時候包含鼻毛、眉毛、睫毛以及其它身上的有毛髮的區域都受到影響而脫落，則成為「宇宙禿」。提醒若發病年齡越早，落髮範圍面積大或是出現多處斑塊，越晚開始治療，預後較差。

林口長庚醫院皮膚免疫科部長鐘文宏表示，男女老少都有可能會有圓禿，臨床從2到3歲的小朋友到80歲以上的老年患者都有，但較常見20到50歲成年患者，女性略多。因免疫系統誤攻擊毛囊組織，導致毛髮變細且不穩固，容易脫落所導致的圓禿，屬於非疤痕性落髮的一種，全球疾病盛行率約2%，且7成患者會在10到25歲就會出現症狀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北榮總皮膚部部主任陳志強進一步說明，大部分的圓禿是小範圍的斑塊落髮，但有超過3成的患者會進展成多發性、大範圍的圓禿。病人若全部頭髮掉光，稱做「全頭禿」；甚至鼻毛、眉毛、睫毛以及其它身上的有毛髮的區域都受到影響而脫落，則成為「宇宙禿」。圓禿的確切成因目前仍不清楚，但有許多原因可能誘發圓禿，包含壓力、感染、打疫苗等都有可能。

鐘文宏指出，圓禿的病程因人而異，有的患者會於1年內再生新髮，但若落髮範圍超過半個頭皮（50%）患者就較難自行恢復。且圓禿會反覆發作，多數會在5年內復發，若病程超過一年則稱做慢性圓禿，可能會出現更大範圍的落髮，難以完全恢復。

鐘文宏強調，針對嚴重圓禿患者現已有藥物可治療，透過選擇性地調節免疫系統，減少免疫系統對毛囊的錯誤攻擊與發炎反應，不論青少年到成年病人族群都有機會受益。提醒民眾只要出現不明落髮，應盡快就醫確認落髮原因，及早接受治療，改善落髮症狀。

《動力火車》顏志琳被女兒逼唱這首　一開口網跪了：比原唱好聽

關鍵字： 圓禿 免疫系統 落髮 禿頭

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

咳嗽2個月！教授癌末病逝　醫曝1習慣「空汙一直吸進肺裡」

圓禿是自體免疫疾病「多數5年內復發」　最嚴重眉毛、睫毛也掉光

健保保障點值0.95　民團喊話：恢復違規查處小組、修醫療法

出現任何一個症狀都要懷疑　兒童急性淋巴性白血病5大徵兆

兒少權法限縮報導挨批「保護狼師」　衛福部：1個月內訂出規範

「骨刺」麻痛到走不動！北榮微創解決脊椎大手術「傷口僅0.7cm」

氣溫狂飆！台中女天天吃西瓜消暑　空腹血糖超標3倍

長者咳嗽、喉嚨痛不一定是感冒引起　訓練吞嚥肌力能顯著改善

北市聯醫仁愛院區「照服員吸毒」疑非首次　院方：已全面清查

每天走兩萬步一天兩餐！減重醫日本玩5天「胖2公斤」

讀者迴響

回到最上面