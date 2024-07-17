圓禿是自體免疫疾病「多數5年內復發」　最嚴重眉毛、睫毛也掉光

▲圓禿落髮嚴重時，可能會造成「宇宙禿」，連眉毛、睫毛、鼻毛及頭髮都脫落精光。（示意圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

圓禿是一種自體免疫疾病，醫師指出，推估台灣約有5萬人有圓禿困擾，且多數在5年內復發，嚴重的時候包含鼻毛、眉毛、睫毛以及其它身上的有毛髮的區域都受到影響而脫落，則成為「宇宙禿」。提醒若發病年齡越早，落髮範圍面積大或是出現多處斑塊，越晚開始治療，預後較差。

林口長庚醫院皮膚免疫科部長鐘文宏表示，男女老少都有可能會有圓禿，臨床從2到3歲的小朋友到80歲以上的老年患者都有，但較常見20到50歲成年患者，女性略多。因免疫系統誤攻擊毛囊組織，導致毛髮變細且不穩固，容易脫落所導致的圓禿，屬於非疤痕性落髮的一種，全球疾病盛行率約2%，且7成患者會在10到25歲就會出現症狀。

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台北榮總皮膚部部主任陳志強進一步說明，大部分的圓禿是小範圍的斑塊落髮，但有超過3成的患者會進展成多發性、大範圍的圓禿。病人若全部頭髮掉光，稱做「全頭禿」；甚至鼻毛、眉毛、睫毛以及其它身上的有毛髮的區域都受到影響而脫落，則成為「宇宙禿」。圓禿的確切成因目前仍不清楚，但有許多原因可能誘發圓禿，包含壓力、感染、打疫苗等都有可能。

鐘文宏指出，圓禿的病程因人而異，有的患者會於1年內再生新髮，但若落髮範圍超過半個頭皮（50%）患者就較難自行恢復。且圓禿會反覆發作，多數會在5年內復發，若病程超過一年則稱做慢性圓禿，可能會出現更大範圍的落髮，難以完全恢復。

鐘文宏強調，針對嚴重圓禿患者現已有藥物可治療，透過選擇性地調節免疫系統，減少免疫系統對毛囊的錯誤攻擊與發炎反應，不論青少年到成年病人族群都有機會受益。提醒民眾只要出現不明落髮，應盡快就醫確認落髮原因，及早接受治療，改善落髮症狀。