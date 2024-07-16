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頭痛好不了！20歲男就醫一看　竟罹「年輕型腦出血」

▲▼頭痛,肩頸痛,頭暈。（示意圖／CFP）

▲年輕人生活習慣與腦出血風險密切相關。（示意圖／CFP）

文／中央社

台中一名20多歲男性上班族，原以為長期頭痛、左手麻木是因工作壓力，後來左側嘴角出現麻麻症狀，就醫診斷是罹患年輕型腦出血；澄清醫院平等院區今天表示，患者致病原因不明，懷疑與長期飲食習慣、缺乏睡眠等有關。

澄清醫院平等院區神經外科主任廖本立表示，這名年輕男性曾因頭痛看過門診，開立止痛藥後返家休息，後因病情加劇，左側嘴角、舌頭及左手會有麻木現象，急診求醫，經腦部斷層檢查，發現硬腦膜下出血，且有伴隨左眼看不清症狀，建議住院治療。

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針對硬腦膜下出血的處理方式，廖本立說，為患者施行顱骨開孔減壓手術，使用顱骨鑽在顱骨上面鑽兩個洞，將出血的血水引流出來，再放置引流管引流血水；患者術後在加護病房觀察2天，轉至普通病房，經觀察恢復情形良好就出院返家，整個治療病程10天。

對於年輕型腦出血原因，廖本立認為，通常與高血壓、腦血管瘤或先天性血管異常有關，經查這名年輕患者沒有三高病史，頭部也未曾受過撞擊，罹患年輕型腦出血，極可能與年輕人生活飲食習慣有關，如長期熬夜、晚睡、睡眠不足及飲食偏好高油、高糖、高熱量食物，加上壓力大、久坐少活動，導致身體容易發炎，造成血管提早老化，引發中風高風險。

廖本立呼籲，若不小心跌倒，導致輕微碰撞頭部也不可輕忽，不要以為腦出血不會發生在年輕人身上，如突然頭痛加劇，且伴隨顏面或單側肢體麻木無力，應及早到醫院檢查，才能把握最佳治療機會。

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關鍵字： 腦出血 年輕人 生活習慣 高風險 頭痛

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