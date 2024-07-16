遭遇數位性暴力「6成未求援」　社工：受害者聽到手機鈴聲就怕

▲衛福部今公布數位／網路性別暴力狀況調查。（圖／記者張乃文攝）

記者張乃文／台北報導

衛福部今（16）日召開記者會，公布我國首次「數位／網路性別暴力狀況調查報告」。根據調查結果顯示，我國18歲至74歲民眾有近6成人曾經遭受數位網路性暴力。不過，在求助比例上，僅4成有求助，且求助對象大部分為非正式支持系統，包括同學、朋友為最多，甚至是網友等。社工師指出，許多人承受了驚嚇、害怕等，甚至有個案光是聽到手機響就嚇了一跳。

衛福部公布「數位／網路性別暴力狀況調查報告」。根據調查結果顯示，我國18歲至74歲民眾遭受數位／網路性別暴力的1年盛行率為47.4%，終生盛行率為59.4%。高達84.5%被害人認為其身心受到影響，包括焦慮、沮喪、感到脆弱、失去自信、人際關係困難、睡眠困難等；但高達61%被害人未求助，僅39%曾求助，其中以求助朋友、同學78.8%為最高，其次為手足、家人或其他親戚25.1%、網友或網路上其他人17.3%、父母12.2%，在正式的求助系統中求助公部門的比例相對低。

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輔仁大學社會工作學系助理教授陳怡青說，許多人經歷數位性暴力後，承受了驚嚇、害怕或憤怒、憂鬱等情緒反應，更會出現飲食、睡眠、數位排除或人際退縮、自己難以理解的病態行為。除此之外，達8成受害者受到身心及財務影響，包括因此離職、中輟或休學，而司法過程的開銷也是他們難以預期的。

▲受到數位性暴力傷害者，求助公部門比例較低。（圖／衛福部提供）

全芯創傷復原中心社會工作師林芮璿提到，數位性暴力雖然並未直接侵害身體，但受害者後續的警覺性會更高，因為無法得知會從哪裡收到羞辱訊息，對於人的互動關係會變得更為敏感，情緒容易有起伏，且睡眠也受到影響，但旁人可能較難理解。

林芮璿提到，曾遇過個案光聽見手機鈴聲響就會嚇一跳，有時甚至不是他的手機，只是旁邊的鈴聲一樣，就引發創傷反應。她認為，雖然數位性暴力和傳統性侵害帶來的創傷仍有差異，但前者持久性和社會斷裂性強度更強，與社會交織的情況也更高，而且大部分的當事人其實就是「被迫跌落」，很多時候是在受害者無法預知的狀態下就被通知。