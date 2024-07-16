可不可女店員做「口水手搖飲」　醫：恐害食物中毒

▲女員工「吐口水抓配料」遭炎上。（圖／翻攝Threads）

記者趙于婷／台北報導

知名手搖飲「可不可熟成紅茶」新竹關埔分店一名女店員14日不滿客人打烊前下單，在製作飲品時，吐口水在手上，並徒手攪弄食材、抓入杯中，一旁同事錄下全程PO網，引發網友撻伐。對此，醫師指出，這是很不衛生的行為，人的手部和口水有許多微生物，這樣可能害消費者食物中毒、急性腸胃炎。

7月14日晚間9點30分，當時可不可新竹關埔分店接到新訂單，但2名女店員不滿客人在打烊前「壓線」點單，其中一人竟用吐口水「加料」，再徒手攪弄寒天，由另一名同事拍下全程PO網。事後，同事還在影片中訕笑寫道，「這位客人真幸運，喝到ＯOO（姓名）美女手抓飲料」。

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針對此行為，毒物科專家、林口長庚醫院腎臟科主治醫師顏宗海指出，人的嘴巴本來就含有許多微生物，手部長時間和環境等物質接觸，微生物數量更多，包括大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等，這樣的行為可能讓客人喝下後，造成食物中毒，而一般常見食物中毒最直接的就是急性腸胃炎，會有噁心、肚子痛、嘔吐等狀況，嚴重恐需前往急診。

對此，可不可總公司也已15日晚間緊急發出聲明，強調已與分店解約，也將追究所有法律責任。而該事件在網路爆發後，疑似女店員本人也在threads發文道歉，「很抱歉做出這種事情來，導致可不可店家暫停營業，公司也已對我們進行處罰，不管是拍影片的還是影片本人，我們也都受罰了，很抱歉造成今天觀感不佳和食安問題。」